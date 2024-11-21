就市論勢／航運、自駕車 題材利多

盤勢分析

歐美即將進入長假，歐美股市波動將逐漸趨緩。12月18日聯準會公布利率決議和點陣圖後，美股進入橫向整理機會高，對國際市場影響力也將下降。

市場預估美國科技股2025年獲利相較2024年成長動能強。因此美股明年獲利成長主軸仍是科技族群。台股與美股連動性最高的就是科技股，不論輝達等晶片股，還是半導體供應鏈，都是推動台股上漲的主要動能。

大摩近期報告也指出，到2027年AI半導體年複合成長率將超過40%，達2,900億美元，占全球半導體需求達35%。尤其未來晶片製造業將呈現「贏者全拿」趨勢，能在技術、研發與資本投入中脫穎而出的廠商，將擁有壓倒性優勢，在這之中以台積電（2330）為首的台廠供應鏈，便是這場產業變革下的最大贏家。

回到台股，過去一周加權指數在季線至月線區間震盪整理，這期間外資在台指期淨空單一度高達歷史高峰5萬多口。

隨指數震盪，台指期11月合約結算當天，外資期貨淨空單已減碼至4萬1,000多口，代表外資立場已不如先前那麼保守。

剩下的空單部位，因外資即將進入年底長假，加上明年1月川普上任不久後，台股就因春節封關，有長達11天空窗期，外資勢必會做避險布局，因此不需過度解讀。

進入年底，外資影響力降低，便是投信、集團等內資作帳主場，將有利台股在年底前穩步上漲。

投資建議

短線策略上，航運族群受惠紅海危機、碼頭罷工及消費旺季，近期股價持續上攻，年底前仍可順應此題材觀察。波段策略仍以AI伺服器供應鏈為主軸，AI高階晶片、散熱到伺服器組裝，皆可做為觀察目標。

此外，川普交易中，可以特斯拉自駕為主要觀察，且相關供應鏈與AI伺服器多有重疊，若同時具備雙題材者，可重點觀察。