證券商反詐／反詐聯防專區 效益顯現

證交所為鼓勵證券商分享接獲之詐騙態樣，於公開資訊觀測站內建立「反詐騙聯防行動專區」，除有利大眾瀏覽近期投資詐騙手法外，證券商亦可以利用此公開平台進行澄清說明。

2024年度證券商反詐騙評鑑活動，評鑑為優秀的證券商均積極於專區通報，現已累計近200則案例。未來證交所將持續優化專區內容，包含加入詐騙媒介、偽冒身分及詐騙類型等分類機制，使大眾瀏覽更方便，達成防詐資訊聯防效益。

以下分享大昌證券、福邦證券及口袋證券反詐心得：

大昌證券

2024年，大昌證券針對多起假冒或混淆公司名義的詐騙案件迅速採取法律及行政行動，展現保障客戶資產決心。根據判決書（113年度訴字第1815號），不法集團透過假投資群組、偽造下單App及冒充公司員工的手法誘導受害者，騙取金錢與個資。部分詐欺案件已依司法裁定嫌疑人需負刑責並賠償受害者損失。

除司法途徑外，大昌證也積極與主管機關合作，第一時間通報詐騙行為，確保相關案件能迅速處理並避免擴大，內部同步採取緊急措施，攔阻可疑交易，避免多位客戶受損失。

為提升客戶防詐意識，大昌製作多張防詐圖卡，由業務人員快速傳給客戶親友，並透過App推播與簡訊提醒，即時發布最新詐騙案例與防範資訊，確保客戶隨時掌握風險訊息。

福邦證券

福邦證券高度重視公平待客，2022年券商公平待客原則評鑑，獲評鑑成績前25%，2024年公平待客原則評鑑，將金融機構防制詐騙措施及成效、申訴處理機制的健全性，被列為二大加分項目。為延續重視公平待客的優良傳統，福邦證今年初便對原有的「公平待客原則執行暨推動小組」，同步賦予防詐任務，小組成員兼任「防詐專責單位」成員，負責防詐政策擬訂及防詐活動推廣。

防詐工作推廣，是一條篳路藍縷的道路，因為防詐不容易和業績劃上等號，也很難收到立竿見影之效，推動初期難免遇到阻力。所幸有總經理林瑛明、董事會鼎力支持，尤其扮演執行單位和第一線業務單位間溝通橋樑，才讓防詐、反詐工作，能一步一步往前邁進。

口袋證券

口袋證券為全台首家純網路服務券商，深知詐騙集團藉由網路對投資人的威脅事件層出不窮，因此設立網路交易平台時，即堅持以確保投資人交易安全、保護投資人資產與個人資料為首要責任，積極強化安全防護措施和技術系統。

同時，也透過定期安全教育、各社群平台信息分享及快速便捷的查證管道，提升投資人對詐騙風險的識別和防範能力。口袋證也與證交所密切合作，確保所有交易活動遵守最嚴格的安全標準和法規要求。