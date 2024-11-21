上市家族轉投資IPO座談 聚焦

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所舉辦「推動上市家族轉投資公司IPO座談會」，聚焦推動「以大帶小」策略，攜手上市公司推動優質企業上市，現場有超過70家上市公司及其子公司與會。

為壯大台灣資本市場價值，提升臺灣資本市場的國際能見度與吸引力，「推動上市家族轉投資公司IPO座談會」邀請上市公司及其轉投資事業共同參與，議程涵蓋集團企業上市審查重點、永續發展行動方案及ESG近期推動措施，證交所現場提供申請上市諮詢服務。

證交所上市一部經理陳怡成表示，很多公司藉由在證交所上市展現企業在全球市場的競爭力，並在資本市場茁壯後，帶著轉投資或子公司持續成長，成為台灣資本市場生生不息的優質新秀。目前台灣資本市場交易動能活絡且流動性充足，證交所在股票及ETF成交日均值達4,245億元，全球排名第九。

這次座談會證交所特別針對集團上市分享相關審查重點，包括避免重複上市應出具擬制性財報；母公司釋股時應確保股東權益注意其釋股方式、釋股比例的計算及適用情形；企業集團子公司應具備獨立的財務業務能力、決策能力及行銷能力，其具體的認定條件。

證交所 資本市場

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