27券商評鑑績優 獲獎
臺灣證券交易所近日舉辦證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會，會中並表揚2023年度機構投資人盡職治理資訊揭露優良的十家證券商，以及新增的2024年度證券商反詐騙評鑑表現優秀獎項，共計27家證券商獲獎。
證交所副總經理謝俊欽表示，台股今年度以來表現亮眼，股市繁榮同時也讓詐騙有機可乘。近期證交所以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導活動，攜手政府機關、警政單位和各位，共同宣誓對抗金融詐騙的決心，並感謝各證券商的投入及配合，今年得獎證券商依評鑑要求在相當短的時間內加強公司內外部反詐騙宣導措施，非常難能可貴。
金管會證期局副局長黃厚銘則表示，各國交易所競爭仍非常激烈，主管機關於政策方面落實開放與監理並進。
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