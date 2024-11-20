川普2.0時代 股債布局下一步

隨著美國總統大選結果出爐，許多未知數也逐漸明朗，投資人面對金融市場不確定性也逐漸消弭，衡量美股標準普爾500指數未來30天股市波動預期的VIX指數已顯著下降，從大選前的高峰38.57降至大選後14.02，降幅高達63.7%。

國泰投顧擔任總代理的摩根士丹利環球平衡收益基金所屬策略──投資組合解決方案團隊（Portfolio Solutions Group）投資總監金楷倫（Jim Caron）直指接下來市場焦點將轉向「美國政策」施行。可以預見的是，這場關於政府預算、財政政策、稅收、關稅、削減支出和政府支出等等各種爭論將主導未來一段時間市場發展。金楷倫認為，隨著財政政策和貨幣政策辯論升溫，這將對股市和債市帶來影響。

貨幣政策方面，儘管人們都在談論川普2.0時代下的關稅和擴張性財政政策可能推升赤字，但目前尚未頒布任何政策，聯準會也不會對此進行猜測並改變「降低政策利率」的做法。然而，財政政策方面不確定性最高。投資人擔心川普2.0時代可能導致更高赤字，最終會誘發通膨復燃，進而導致更高殖利率。這是市場正在評估並反映潛在風險所在，也解釋為何川普勝選後美債殖利率攀升。然而金楷倫認為，儘管川普贏得美國總統大選，共和黨也控制參議院與眾議院，但摩根士丹利投資組合解決方案投資總監金楷倫認為川普缺乏絕對授權，制定擴張財政政策的力度也受限。

原因在於美國財政赤字已經非常高，接近美國GDP的7%。假若川普想降低通膨，那麼大幅擴張財政赤字將是顯著阻力。此外，他所屬共和黨的許多成員對於擴大財政赤字都持偏鷹派主張，再者，川普政策是否在國會獲得全面支持還難以斷定，因此目前還無法確認川普能否如願採取減稅和擴大支出。

債市來看，金楷倫認為，除非聯準會改變政策立場，否則美國10年期公債殖利率可能難以升至4.50%以上。此推論呼應聯準會近期表示政策利率仍處限制性區域，聯準會現在正在降低利率，直到達到「中性利率」水準，即通膨穩定下能反映經濟充分就業和產能的利率水準。金楷倫估計，中性利率水準很可能在4%左右。此環境下很大程度有利於債券，且若美國實現軟著陸，也有利於包括投資等級債與非投資的信用債券市場。

美股後市表現也相當有利。金楷倫表示，川普2.0時代應該有助於美股本益比倍數維持在22倍左右，或至少高於20 倍。惟川普2.0時代與川普1.0的不同之處在於，投資人應該考慮川普可能會在何處加大支出以及可能在哪裡削減支出；金楷倫預估，市場中的某些周期性產業（例如原物料、工業和能源）似乎可能從政策中受益。投資上以中型股以及標準普爾500等權重指數可望捕捉這些優勢。然而，若單純以成長股或價值股、大型股或小型股來簡化看待投資機會則變得模糊。

投資人可能需要識別成長獲利在哪些領域被錯誤定價，以及哪些領域或投資主題偏離或轉向，這正是摩根士丹利環球平衡收益基金思考市場轉變的投資核心。

國泰投顧指出，美國總統大選結果反映美國利益至上的論調，美國生產率正在加速、領先技術聚集，即將走馬上任的新任美國總統川普宣布成立政府效率部門（Dept. of Government Efficiency），對美股長期趨勢發展相當有利。債券市場方面，除信用債市受益貨幣寬鬆與軟著陸環境，美國大選後11月5日以來，新興市場美元主權債持續吸引投資人目光，上漲0.37%，與全球投資等級債下跌1.52%形成鮮明對比。這主要反映全球新興市場主權債國家基本面持續改善展現韌性，以及更高殖利率吸引追求收益投資人。