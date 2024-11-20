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外資賣超321億、賣超冠軍竟是它！但卻大買這些金融股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股20日以22,688.36點收盤，下跌160.44點，外資賣超321.6億元，統計外資買賣超個股發現，鴻準（2354）高居外資賣超冠軍，單日遭外資賣超40,331張。示意圖。本報資料照片
台股20日以22,688.36點收盤，下跌160.44點，外資賣超321.6億元，統計外資買賣超個股發現，鴻準（2354）高居外資賣超冠軍，單日遭外資賣超40,331張。示意圖。本報資料照片

台股20日以22,688.36點收盤，下跌160.44點，外資賣超321.6億元，統計外資買賣超個股發現，鴻準（2354）高居外資賣超冠軍，單日遭外資賣超40,331張，晶圓雙雄的台積電（2330）及聯電（2303）也同遭大賣，不過，外資買超青睞金融股，買超中信金（2891）87,537張最多，其次是買超玉山金（2884）47,769張。

台股早盤以22,872.91點開高，一度拉升至22,977.56點，但是在攻勢後繼無力下，大盤指數盤中翻黑，一度下滑至22,622.47點，終場收在22,688.36點，跌幅0.7%。

三大法人賣超291.31億元，尤以外資賣超321.6億元最多，投信買超52.18億元，自營商賣超（合計）21.9億元，其中自營商（自行買賣）買超19.12億元，自營商（避險）賣超41.02億元。

台積電開高走低，盤中一度下滑至1,020元，終場收1,025元，跌幅1.44%，下跌15元，影響大盤指數約120點，聯發科（2454）、富邦金（2881）、鴻準（2354）也是下跌，尤其鴻準更是重挫至跌停84.5元；不過，鴻海則是多頭指標，收在206元，上漲2.5元，漲幅1.22%。

貨櫃三雄一度大漲，但長榮開走低，終場翻黑收在233.5元，下跌2.5元，跌幅1.05%，陽明海運（2609）收77.1元，漲幅3.21%，萬海航運（2615）收94.8元，漲幅1.6%；各類股中，生技股漲幅1.99%領先各類股，泰福-KY（6541）漲停板收盤，保瑞（6472）、康霈*（6919）、藥華藥（6446）等上漲作收，汽車股的中華（2204）也以漲停板收盤。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻準、臺企銀（2834）、華航（2610）、遠東新（1402）、聯電、台積電、英業達（2356）、寶成（9904）、友達（2409）、上海商銀（5876）；鴻準股價跌停收盤，高居外資賣超第一名，其次是賣超臺企銀25,299張，賣超華航24,447張居第三，晶圓雙雄也同遭外資賣超，賣超聯電16,786張，另外，外資賣超台積電15,851張。

統計外資買超前十大個股依序是中信金、玉山金、陽明、長榮航（2618）、大成鋼（2027）、元大滬深300正2（00637L）、萬海、新光金（2888）、永豐金（2890）、泰金寶-DR（9105）；金融股在外資賣超前十名中占了4檔，貨櫃股及航空股也是外資買超標的；外資買超陽42,108張，買超長榮航21,142張。

三大法人 個股 台股 外資 鴻準

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