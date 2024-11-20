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台股下跌160點 三大法人賣超291億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股20日開高走低，收在22,688.36點，下跌160.44點，跌幅0.7%，成交量3,769億元，三大法人賣超291.31億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超321.6億元，投信買超52.18億元，自營商賣超（合計）21.9億元，其中自營商（自行買賣）買超19.12億元，自營商（避險）賣超41.02億元。

台積電（2330）收1,025元，跌幅1.44%。

美國超級運算大會（SC24）登場，鴻海（2317）展出最強 AI 伺服器機櫃GB200 NVL72版本，20日收206元，上漲逾1%，不過鴻準（2354）因大股東鴻海代子公司寶鑫國際投資公告處分鴻準股分，股價摜入跌停板84.5元。

貨櫃三雄一度大漲，但長榮（2603）終場收233.5元，下跌1.06%，陽明海運（2609）漲幅逾3%，萬海航運（2615）上漲逾1%。

三大法人 台股 自營商

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