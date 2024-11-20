台股下跌160點 三大法人賣超291億元

相信這段時間，投資人最好奇也最擔心的，一直都是「選舉不是結束了嗎？到底在跌什麼？」今天伊森想把關鍵的原因串聯在一起，以及大家最關心的第四季到底還有沒有行情？說明給大家聽。

2024-11-20 14:16