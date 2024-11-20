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股票抽籤…台灣虎航（6757）！ 夏綠蒂：星宇航空沒抽中沒關係機會又來了

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台灣虎航（6757）抽籤，之前星宇航空沒抽中沒關係，免費拿機票的機會又來了，抽中就能日本雙人機票來回。

虎航獲利

2024前三季獲利創新高，稅後淨利達24.76億元，EPS 5.52元，年增率高達73%。​​

虎航獲利，受惠於出國人數大增，全球航空客運需求已經幾乎恢復至疫情前差不多。

新航點拓展

除了亮眼的財報成績，台灣虎航積極拓展新航點，包含計畫新增日本二三線城市，例如宮崎、靜岡等，以及越南及東南亞航點，更進一步深耕亞洲市場。

強攻日本2、3線城市

虎航在日本很非常多航點，定位很明確，強攻日本2、3線城市，日本離台灣很近，飛行大概2、3小時，廉航票價便宜的情況下是很多人的首選。

疫情前搭過一次廉航去大阪，含行李托運8千元有找，2023年解封後去了東京，當時發現廉航票價跟長榮相比沒有便宜太多了。

不過我朋友最近買到虎航，高雄出發去沖繩，機票6千多元，好像滿不錯的！

對了，虎航的另外一個優勢就是促銷比較多...

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台灣虎航 星宇航空 股票抽籤

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