聽新聞
0:00 / 0:00
股票抽籤…台灣虎航（6757）！ 夏綠蒂：星宇航空沒抽中沒關係機會又來了
台灣虎航（6757）抽籤，之前星宇航空沒抽中沒關係，免費拿機票的機會又來了，抽中就能日本雙人機票來回。
虎航獲利
2024前三季獲利創新高，稅後淨利達24.76億元，EPS 5.52元，年增率高達73%。
虎航獲利，受惠於出國人數大增，全球航空客運需求已經幾乎恢復至疫情前差不多。
新航點拓展
除了亮眼的財報成績，台灣虎航積極拓展新航點，包含計畫新增日本二三線城市，例如宮崎、靜岡等，以及越南及東南亞航點，更進一步深耕亞洲市場。
強攻日本2、3線城市
虎航在日本很非常多航點，定位很明確，強攻日本2、3線城市，日本離台灣很近，飛行大概2、3小時，廉航票價便宜的情況下是很多人的首選。
疫情前搭過一次廉航去大阪，含行李托運8千元有找，2023年解封後去了東京，當時發現廉航票價跟長榮相比沒有便宜太多了。
不過我朋友最近買到虎航，高雄出發去沖繩，機票6千多元，好像滿不錯的！
對了，虎航的另外一個優勢就是促銷比較多...
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言