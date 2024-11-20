台股震盪要結束...迎Q4漲潮？專家點名「鴻準、欣興、奇鋐、勤誠」：看好鴻海受惠輝達訂單

相信這段時間，投資人最好奇也最擔心的，一直都是「選舉不是結束了嗎？到底在跌什麼？」今天伊森想把關鍵的原因串聯在一起，以及大家最關心的第四季到底還有沒有行情？說明給大家聽。

通膨預期與美債殖利率嚇壞市場

隨著美國大選塵埃底定，美股迎來了非常強勁的跳空上漲，但幾家歡樂幾家愁，台股卻沒有跟上這波上漲慶祝行情，反而與費城半導體兩個難兄難弟雙雙轉弱破線，但背後的原因到底是甚麼？

其實道理讀者應該都懂，就是那句老話「利率是地心引力」，債券殖利率的高升，最終還是影響到了股市的表現。

根據伊森爬梳資料後的論點來看，我認為美債殖利率上升的根本原因可以歸結為兩個主要因素。

1. 通脹預期的急劇升溫，這件事的起源來自聯準會9月意外降息兩碼開始，市場擔憂通膨再起 2. 川普當選總統，市場擔憂關稅影響通膨，這個舉動推高了通膨預期

而最要命的，是這兩件事使長天期國債殖利率持續飆升，幾乎觸及到4.5%的高位。

在伊森看來，其實我自己也原本預期在債券殖利率這樣高速推升的情況下，聯準會應該會出來喊話制止這種市場自動緊縮金融環境的舉動，但比較意外的是聯準會的鷹派立場卻逐漸顯現，使債券殖利率居高不下。

尤其，上周開出的經濟數據又再一次加深了經濟景氣強勁的態勢，從美國公布的零售銷售月增率來看，上週五美國公布10月零售銷售月增率為0.4%，優於市場預期的0.3%，同時9月前值也大幅上修至0.8%。

另外紐約聯邦儲備銀行也發布11月在紐約地區的製造業指數為31.2，高於市場預期的0，也比10月前值-11.9來得高出許多。

這兩者助攻了市場對美國經濟強勁的想像，搭配聯準會喊話降息可以慢慢來不急的說法，通通都使得通膨預期往上竄升，進而影響債券殖利率居高不下。

而當通脹預期上升，市場對於聯準會不降息的想像就會大增，這也會吸引資本流入並推高美元匯率。

從上圖來看，可以明顯看到，美元指數除了受到川普當選(讓美國再次偉大)的口號影響轉強，十年期國債殖利率與美元指數幾乎呈現長時間的正相關。

而在這種共振效應的影響下，美元轉強、債券殖利率上升，最早認輸並受到影響的就是長天期國債價格。

而投資人要記得「利率是地心引力」，沒有理由債市被高殖利率壓著喘不過氣，股市卻沒有任何影響，這兩者一定有一邊走錯了。

從上圖更能看出差異，十年期公債殖利率瘋狂轉強，美債也持續破底，但對利率敏感的科技指數卻強行創高，宣示要先慶祝川普當選的利多，但最終總經的影響還是壓過了情緒面的釋放，美股的漲幅過快，必須接受修正回應債券殖利率的強悍。

但伊森想問的是，通膨真的有我們想的嚴重嗎？市場是不是又跑太快了呢？

通膨真的要反撲？會很嚴重嗎？

儘管川普與加關稅的形象深深綁在一起，且近期已經開始宣布要執行範圍更廣、影響更大的關稅措施，但根據牛津經濟研究院的預測，即便在最激烈的情境下，這些關稅可能最多使核心PCE年增率高出0.6%。

而且關稅實際上是川普政府和其他國家談判的政治籌碼，要從談判到制訂政策後落實，這個時間不會是幾個禮拜就會結束的事情，通脹要馬上顯現是不可能的事情。

而從高盛最新的PCE模型裡面來看，現在的通膨實際上已經來到2%的目標區間了，未來若看到通膨小幅度反彈其實都是大趨勢下的小水花，市場自己交易了「預期心理」到嚇壞了的程度是有點不理性的

真的要談論通膨再起，伊森團隊預計也該是2026年才有可能達到0.6% 衝擊高峰，按照目前整體通膨走勢來看，2025上半年一定會先看到聯準會2%的通膨目標到來。

預設最壞狀況探知未來可能盤勢劇本

接著，伊森想舉出撇除經濟問題的面相，從政治問題來討論為何我認為聯準會有一定要降息的壓力必要。

首先，如果單論聯準會在通膨水準+就業市場，目前開出來經濟數據，確實可以讓利率保持在4.0%都不要再降。

但聯準會自己也很清楚，如果不協助財政部降低發債利率或是類QE幫忙購買國債，最後國債的流動性惡化的問題也是回到聯準會身上要去收拾這個爛攤子。

光輝第四季還是會閃耀 特別關注鴻海集團

所以，讓我們總結在上面這張圖上，在度過了美國的總統大選波動後，伊森還是認為，現階段的恐慌殺盤，都是為了在第四季騰出空間來上漲用的，不管是美國跟台股仍有很大的機會往上突破挑戰新高，如果有較好的拉回，例如回測季線、半年線，理論上都是好的買點。

以上伊森整理相關看好個股提供給讀者參考，尤其可以注意年底作帳行情的鴻海集團，在受惠輝達訂單的狀況下，鴻海有望每一代晶片更新都能搶下訂單。

加上鴻海又是GB200的運算板和交換器板以及HGX模組與基板主要供應商，法人預估鴻海明年EPS仍能成長到15.3元，以現在的股價來看算是相當合理。

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