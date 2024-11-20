台股震盪下跌160點收22,688點 跌破5日均線

台股20日開高走低，早盤以22872.91點開出，盤中震盪，最低一度達22622.47點，終場收在22688.36點，下跌160.44點，跌幅0.7%，跌破5日均線，成交量3768.8億元。台積電（2330）終場收1025元，下跌15元，跌幅1.44%。

強勢類股方面，生技股中泰福-KY（6541）、順藥（6535）等衝上漲停，訊聯（1784）、保瑞（6472）、科妍（1786）、慧智（6615）、永信（3705）等也有不錯的表現；另外，航運股中，陽明海運（2609）、中櫃（2613）、萬海（2615）、長榮航太（2645）、長榮航（2618）等呈現逆勢撐盤。而電子類股則以其他電子最為亮眼。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：中信金（2891）、鴻海（2317）、富喬（1815）、遠東新（1402）、濱川（1569）、環科（2413）等。

而量大弱勢的則有，神達（3706）、鴻準（2354）、玉山金（2884）、聯電（2303）、金寶（2312）、英業達（2356）、聯鈞（3450）、台企銀（2834）、長榮（2603）、矽瑪（3511）、寶成（9904）等。

本周市場聚焦美股週三盤後輝達公佈之財報與展望，若財報與展望優於預期，將有利於台股年底做帳行情。由於目前外資期貨空單仍高達4萬口以上，今日為台指期結算日，後續觀察外資轉倉後期貨空單之變化。

法人表示，台股上方仍橫亙23000整數大關、十日線及月線，並且量能亦明顯放大，故技術面轉趨正向，但多方表現空間有限。預期台指結算前不易有趨勢產生，等待結算後，恰逢輝達公布財報，持續觀察後續走勢。