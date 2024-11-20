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SC24登場 鴻海秀最強 AI 伺服器機櫃 NVL72 股價領漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國超級運算大會（SC24）登場，鴻海（2317）展出最強 AI 伺服器機櫃GB200 NVL72版本，美系外資預估，NVL 72一櫃價格高達300萬美元，NVL 36則是180萬美元，雖然出貨量少但單價提升，有利GB200供應鏈衝刺營收；另外，鴻海還奪下高雄捷運黃線Y15站聯開案最優申請人資格，近期諸多消息推升20日股價開高，成為多頭指標。

鴻海展出旗下鴻佰科技生產、基於輝達Blackwell架構的AI伺服器GB200 NVL72版本，整合72顆輝達Blackwell GPU與36顆Grace CPU，透過NVLink串接成單一強大機櫃，適合兆級參數大型語言模型（LLM）的訓練與即時推論應用，是效能最強的GB200產品。

根據美系外資預估，以NVL 36版本計算，輝達明年出貨GB200約6~7萬櫃，但主要雲端服務供應商（CSP）大量轉向NVL 72版本，實際出貨可能減少到約5~6萬櫃，不過，NVL 72一櫃價格300萬美元，NVL 36則是180萬美元，出貨量少但單價提升，有利GB200供應鏈的營收表現。

鴻海先前就曾展示過GB 200 NVL72機櫃，這次在SC24則是展出實際安裝GPU的量產商品；另外，鴻海宣布取得高雄捷運黃線Y15站聯開案最優申請人資格，將在聯開基地打造45層商業辦公大樓及32層住商複合式大樓，鴻海南台灣旗艦總部將進駐，開發案總投資金額159億元，創高雄聯開案的新紀錄。

鴻海同時也代子公司寶鑫國際投資公告處分鴻準（2354）股份，交易日期從11月8日到19日，共處分1,405.3萬股，處分平均價格94.065元，交易金額13.21億元，處分利益為2.03億元，處分目的是實現投資利益，目前仍持有鴻準7.93%股權。

諸多消息激勵鴻海20日股價表現，早盤以206.5元開高，一度衝達208.5元，盤中漲幅逾1%，成為盤面上的多頭領軍指標；同樣參展美國超級運算大會（SC24）的廣達（2382）、和碩（4938）、技嘉（2376）、微星（2377）等人工智慧（AI）伺服器廠商，20日股價表現不同調，僅廣達維持上漲表現，盤中漲幅逾2%。

鴻海

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