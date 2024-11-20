快訊

艋舺青山祭登場 星國神秘組織、重量級「象姐」也相挺

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

專訪／國中就有奧運夢！林郁婷還原奪金喜悅 秀舞技大跳〈APT.〉

中華車重返輕商霸主 股價攻漲停

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中華車（2204）20日正式發表自主開發的全新輕商車款 JSPACE，輕型商用車的市占將重返5成，目標拿下2025年市場輕商用車的銷售冠軍寶座，明年7月還要再推純電商車，讓明年的營運出現想像空間，今天股價奔漲停，來到80.5元。

中華車全新世代J SPACE 正式上市，廂車舊換新50萬起、貨車舊換新48萬起，全新造型、魔術空間、安全智駕的優秀表現，再度成為高CP值的商用車款，期望能奪回輕商車王座2025年目前全年的銷售量1.5萬台，較過去增加3000台，目前已獲得到許多網路評價肯定，目前預接單 1,200 張、年底預估收單可達 3500 張。

法人分析，商用車才是中華車營收、獲利主要來源，隨著新車上市助威，中華車今天報價80.5元，漲幅達9.97%，顯示市場對J SPACE上市後的表現深具期待。

中華汽車長期投入自主研發，與國內協力廠密切合作，因此近期配合政府政策將 MG HS車款自製率拉上2成；後續還將推出量產版全新自主研發電動商用車，為台灣企業提供低碳的物流車解決方案，一起支持政府的淨零減碳政策。

因應國內消費者多元移動需求，全新世代J Space，以更寬敞更多變的空間，滿足基本日常生活到超越無限想像的多元用途，JSPACE 不只在動力、配備及內外觀全面升級，更領先同業首度於商載Level2ADAS 先進駕駛輔助系統，安全防護一次到位。

中華車 電商

延伸閱讀

年度話題商用車全新登場 CMC J SPACE貨車53萬元起、廂車55萬元起

中華車MG自製率拉上2成 力拚核可後恢復正常供應

【汽車小學堂】連商用車都有Level 2半自動駕駛了 你真的會用了嗎?

不僅要作伙打拚，還要一起過日子! CMC J SPACE廂車試駕

相關新聞

NVIDIA 財報將揭露…台積電開高5元 台股早盤漲逾百點

台股20日開盤指數為22,872.91點，上漲24.11點，早盤漲逾百點，高點來到22,977點。台積電（2330）開盤...

台積電回檔快檢！分析師「4條件選出動盪盤中強勢股」：大盤目標到2萬5

根據美國選舉的歷史經驗，選舉的前一、兩週股市會比較震盪，但後來都會回歸到正常基本面的狀態。

輝達財報公布前夕 台股反攻押寶買盤進場 台積、AI鏈衝

台股在戴爾（DELL）公布GB200第一台出貨照片，加上輝達財報發布在即，市場押寶性買盤進場，配合外資轉賣為買，由台積電...

那斯達克收高 法人：台股關注輝達財報、外資動向

美股主要指數19日漲多跌少，道瓊工業指數下跌120.66點，那斯達克指數上漲195.66點。法人表示，輝達（NVIDIA...

存股變存骨！長期持有策略一定對？「特斯拉飆破400美元沒賣」她悔悟出硬道理

當股市趨勢明顯，迎來牛市或熊市時，順勢交易者較容易從中找到獲利空間，但當盤市混沌不明，迎來盤整時期，又該如何操作？

券商前十月獲利大增六成衝上874億 全年獲利拚新高

台股今年來成交量在歷年排名已坐二望一，將挑戰史上新高紀錄，也為證券商帶來豐收年。臺灣證券交易所昨（19）日公布，全體證券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。