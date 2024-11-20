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台股午盤震盪走跌 生技、航運逆勢撐盤表現亮

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股盤中最高一度拉升至22977.56點，午盤過後跌至平盤以下，最低達22794點。其中生技、航運等傳產類股表現較為亮眼。圖／聯合報系資料照片
台股盤中最高一度拉升至22977.56點，午盤過後跌至平盤以下，最低達22794點。其中生技、航運等傳產類股表現較為亮眼。圖／聯合報系資料照片

台股20日開高震盪，盤中最高一度拉升至22977.56點，午盤過後跌至平盤以下，最低達22794點。其中生技、航運等傳產類股表現較為亮眼。

強勢類股方面，包括生技、航運、化工、食品、運動休閒等傳產較為強勢，而電子類股中則有其他電子、電腦周邊、電子零組件等。

其中生技類股受惠賴清德總統昨日宣布將在明年2025年挹注「百億癌症新藥基金」50億元，其中新藥研發的順藥（6535）盤中衝上漲停，泰福-KY（6541）、藥華藥（6446）、合一（4743）、中天（4128）、北極星藥業-KY（6550）等也都有不錯的表會

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：神達（3706）、陽明（2609）、中信金（2891）、萬海（2615）、錸德（2349）、長榮航（2618）、新光金（2888）、濱川（1569）、華航（2610）、英業達（2356）等表現強勢。

台股 台股成交量 生技類股

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