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資金湧入航運…成交比重大增超過一成 陽明盤中大漲逾5％

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

台股20日並未受到輝達大漲帶動，盤中一度小跌，資金則湧入航運族群，航運佔大盤成交比重超過10%，其中以陽明海運（2609）漲勢最強，盤中漲幅逾4%，萬海（2615）漲幅近4%，長榮（2603）上漲逾1%。

台股今日表現平平，由貨櫃三雄撐盤，長榮不僅沒有漲多回檔，反而繼續衝高，一度觸及241元，陽明則向80元進逼，盤中一度來到79.7元；萬海最高來到97.4元，企圖回補10月1日的空方缺口。

由於華人農曆年提前在1月就報到，貨櫃運輸需求提前湧現，海運巨擘馬士基（Maersk）等多家業者已陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐線運價，各家調漲幅度不同，平均漲幅達三到六成，最高價已喊到20呎櫃的3,900美元。根據上周的上海航運交易所運價指數（SCFI），遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2,512美元，遠東到地中海運價每TEU為3,080美元。

國內的物流業者分析，紅海危機沒有解除前，貨櫃輪轉為淺碟型市場，運價容易出現大漲、大跌，11月歐洲線的運價還在低點盤旋，然而，因亞洲地區12月出現趕出貨潮，12月運價就暴漲三成以上。

加上川普再度當上美國總統，不少企業可能會趕在新一輪關稅或相關抵制貿易措施正式拍板前趕緊出貨/拉貨，都會影響運價表現。

長榮累計前三季稅後純益為1,087.54億元，年增239.40%，每股盈餘為50.68元。陽明累計前三季合併營收1,692.29億元，稅後純益516.34億元，較去年同期增加750%，每股純益14.79元。萬海累計前三季合併營收1,202.73億元，年增60.2%，稅後純益346.23億元，每股純益12.34元。

不僅歐洲線漲價，第4季近洋線上漲，亞洲區間的需求升溫，貨量明顯攀升，預計春節前會有貨運需求高峰， 11月貨量已經比預期好。

陽明海運

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