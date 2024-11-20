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台積電、傳產股震盪走低 台股盤中翻黑跌破22800點

中央社／ 台北20日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台積電今天開高走低，由紅翻黑，塑膠和紡織等傳統產業股也震盪走低，影響加權指數盤中翻黑，跌破22800點關卡，滑落至22795.29點。

至10時46分，台股加權指數達22864.04點，上漲15.24點，成交值新台幣1847億元。

台積電美國存託憑證（ADR）19日上漲2.19美元，收在189.67美元，漲幅1.17%。台積電今天開盤達1045元，早盤進一步攀高至1050元，上漲10元，不過隨後賣壓出籠，台積電由紅翻黑，最低達1035元，下跌5元。

鴻海、廣達和日月光投控等權值股維持上漲走勢，力旺和祥碩等高價股也紛紛走高，支撐電子類股指數在平盤上下震盪。

傳統產業股普遍走跌，包括塑膠、紡織和橡膠類股指數下挫逾1%；而航運類股在長榮、陽明和萬海同步走高推升下，類股指數上揚逾2%，表現相對強勢。

傳統產業 台積電 台股

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