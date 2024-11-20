NVIDIA 財報將揭露…台積電開高5元 台股早盤漲逾百點

台股20日開盤指數為22,872.91點，上漲24.11點，早盤漲逾百點，高點來到22,977點。台積電（2330）開盤價為1,045元，上漲5元。

群益投顧表示，儘管川普勝刺激性言論常造成美股與台股震盪幅度擴大，不過，關稅力度與範圍尚存討論空間，企業降稅及鬆綁法規更是利多，加上明(2025)年1月20日才正式上任，此短期內台股仍將聚焦基本面。輝達將於美國時間周三（20日）公布財報，由於市場預期第3季成績亮眼並無太大疑慮，關注焦點將放在2025年、2026年營運展望。

市場預期川普上任後，將提高關稅，許多業者避免可能被課徵更高稅賦，紛紛將出貨時程提前掀起拉貨潮，航運相關類股受惠，更有利11、12月營收表現。歷年經驗顯示台股第4季表現相對亮眼，年底前震盪拉回時擇優布局偏多。

操作題材可留意：

1.輝達財報是近期投資人關注焦點─市場預測輝達第3季毛利率可望維持75%，第3季獲利年增率則因基期不斷墊高，由上季的166%降到96%；由於雲端服務供應商CSP資本支出仍暢旺，相關供應鏈將可望持續受惠。

2.比特幣創歷史天價─由於川普支持加密貨幣產業，加上共和黨取得參眾兩院國會主導權，完全執政有助於推動相關政策，激勵比特幣續飆，11月19日已經飆破92,000美元續創歷史新高，未來前景持續看好，相關概念股可留意。

周二（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,268.94點，下跌120.66點、跌幅0.28%；S&P500指數上漲0.4%；那斯達克指數上漲1.04%；費半指數上漲0.62%。台積電ADR漲1.17%，較台北交易溢價%。

美股早盤一度下跌，因烏克蘭首次使用美國飛彈攻擊俄羅斯，俄羅斯總統普亭宣布降低使用核武門檻。俄羅斯外交部長拉夫羅夫後來表示，莫斯科將盡一切可能防止核戰，美股因此收斂跌幅。

輝達大漲4.9%；美超微狂漲31.2%；Netflix上漲2.9%至871.32美元；沃爾瑪上漲3%，收在歷史新高86.60美元，這家零售商連續三度調高年度銷售和獲利預測。

三大法人周二集中市場合計買超177.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超106.5億元，投信買超53.7億元，自營商（自行買賣）買超35.1億元，自營商（避險）賣超17.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,409口至16,140口，外資淨空單減少5,214口至41,369口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,238口至19,225口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,600點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.85上升至1.03。VIX指數下降2.36至23.5。外資台指期買權淨金額0.02億元 ; 賣權淨金額0.22億元。整體選擇權籌碼面偏多。