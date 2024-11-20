台積電回檔快檢！分析師「4條件選出動盪盤中強勢股」：大盤目標到2萬5

根據美國選舉的歷史經驗，選舉的前一、兩週股市會比較震盪，但後來都會回歸到正常基本面的狀態。

目前聯準會估美國經濟成長率為2%左右，然後S&P500的企業獲利年增率也都還是很不錯，至於台股大盤其實從7月開始走W底後，台積電率先突破前高，到年底之前大盤都還有創歷史高點的機會。

因為台股在技術面沒有任何問題，沒有爆量也沒有看到長黑，漲多回檔也正常。以技術分析來說，短線漲十幾天，當然要回來修正；而修正也沒有跌很深，所以雖然大家會擔心美國選舉會影響台股走勢，但就技術面來講都還是多頭。

台股基本面、技術面皆優，大盤目標點位在哪？

如果回歸到經濟面，台灣第四季本來就是經濟的旺季，也是外銷旺季。

只是現在碰到美國選舉，如果沒有碰到很可能我們現在已經創歷史高點，就是因為碰到美國選舉，才有一些資金在做觀望，等待結果做決定，但等美國安定下來，我們還是會走原來的路繼續往上走。

以技術面來講，台股目標是到25,428點，不過不見得就結束了，如果情況好還是可以再創高點。

另外，還有一個最重要的，年初時台股漲過一大波，那波是漲AI題材，現在AI的東西才要開始銷售，相關的公司業績就會成長，自然就會帶動股價上漲。

台積電領先大盤，目標價多少？

台積電（2330）就是AI的頭，可以看到台積電已經領先大盤創下歷史高點，所以不管是台積電還是大盤，都要把握回檔時機。

市場上對台積電的預測最高是1,500元，現在回來1,000左右都會是一個買點，反而是進場的好機會，台積電的美國廠已經開始要生產，而且它是高階晶片，它的先進科技短時間 5~10年應該是沒問題的，別的國家也很難去追，所以台積電也是一個多頭架構。

技術分析4條件篩出強勢股

台積電比大盤還要率先創下新高，所以它在現階段絕對是一個強勢股，這類強勢股在技術分析上面有 4 個必要條件：

1、趨勢條件，日線波浪型態(趨勢)符合「頭頭高、底底高」的多頭架構 2、均線條件，日線 MA10、MA20 多頭排列，均線向上 3、股價位置，收盤價在 MA10、MA20 之上，同時要看股價在整個上漲趨勢是位居初升階段、主升階段還是末升階段，決定操作時程。 4、成交量，底部打底時要有大成交量，發動攻擊向上上漲的 K 線要有攻擊量。

技術分析最大優點，掌握紀律操作更穩！

技術分析有一個最大好處，懂了之後就不必害怕什麼美國選舉，因為操作就在技術分析上，在買點進場也沒辦法保證一定會賺錢，因為股票變化本來就多，會受各種消息面影響，但是會知道有三個結果，第一個最糟糕，就是買的第二天就往下殺，如果跌破低點就執行停損，那會賠多少事先就已經知道，接下來的兩個結果分別就是小賺跟大賺，如果做短線 10% 以上就叫大賺！

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