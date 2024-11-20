那斯達克收高 法人：台股關注輝達財報、外資動向

美股主要指數19日漲多跌少，道瓊工業指數下跌120.66點，那斯達克指數上漲195.66點。法人表示，輝達（NVIDIA）財報即將出爐，台指期也將在今天結算，外資動向等都是市場關注焦點。

美股擺脫稍早俄羅斯與烏克蘭戰況升高帶來的陰霾，主要指數19日多數收高。道瓊工業指數下跌120.66點，跌幅0.28%，標準普爾500指數上漲23.36點，漲幅0.4%，那斯達克指數揚升195.66點，漲幅1.04%，費城半導體指數上揚30.39點，漲幅0.62%。

國內外產業訊息方面，市調機構集邦科技調查表示，全球電視繼第3季銷售成長後，熱度將延續到年底，加上歐美節慶促銷備貨，預期2024年全年電視出貨量達1億9670萬台，年增0.6%，終止連5年衰退局面。

鴻海宣布，取得高雄捷運黃線Y15站聯開案最優申請人資格，將打造45層商業辦公大樓及32層住商複合式大樓，鴻海南台灣旗艦總部也將進駐；相關開發案總投資金額新台幣159億元，以建造世界級地標為目標。

中鋼自結10月稅前淨利1.07億元，年減86.98%。中鋼表示，相較去年第4季銷售量增加，帶動獲利向上，今年同期市場供需結構不同，10月颱風多少影響出貨，碳鋼銷售量年減6.65%，不過獲利已較9月轉虧為盈。

法人表示，台指期今天結算，外資19日淨空單減少5214口，不過仍逾4萬口，外資後續動向值得觀察。此外，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達財報即將出爐，市場關注輝達業績表現與未來展望。