輝達財報公布前夕 台股反攻押寶買盤進場 台積、AI鏈衝

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股在戴爾（DELL）公布GB200第一台出貨照片，加上輝達財報發布在即，市場押寶性買盤進場，配合外資轉賣為買，由台積電（2330）領軍，雙鴻（3324）、高力（8996）等AI供應鏈賣力演出下，昨（19）日指數大漲302點、收22,848點，順利站回5日線，櫃買指數也一舉收復年線大關。

在市場搶短買盤挺進下，加上外資、投信、自營商三大法人齊步買超，帶動台股開高收高。三大法人昨日共買超177.8億元，其中外資買超106.5億元，由賣轉買，台指期未平倉淨空單也大降5,214口、為41,369口，投信買超54億元，自營商買超17.3億元。

台股觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供
台股觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

不過，昨日集中市場成交量能僅小增至3,615億元，主要原因在於中實戶、業內、法人仍對川普競選美國總統大選時所提的相關政見是否將於上任後逐步落實，抱持戒慎恐懼的態度。另一方面，台指期今日將結算，市場關注外資期貨未平倉淨空單的轉單狀況。

昨天個股及類股均漲多跌少，19大類股中，以航運股漲2.6%最強勢，長榮大漲11.5元，收236元，為減資以來新高價。族群中，包括CoWoS、機器人、矽光子、比特幣等表現搶眼；前十大權值股中，台積電上漲15元收在1,040元，聯發科大漲45元收在1,285元。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩認為，由台積電、鴻海等AI供應鏈在法說會釋出的第4季展望佳，加上戴爾執行長公布第一台GB200伺服器出貨照片，外資預估輝達第4季業績有望季增逾80%、年增一倍，輝達本周公布財報與展望後，有望為台股年終行情提前暖身。

此外，台股今年前三季獲利交出3兆元的好成績，全年有望上看4兆元，在明年將發放的現金股利有望達2.6兆元至2.8兆元，整體現金殖利率將逾3%，預期將吸引外資、壽險等中長線資金持續進場。

萬寶投顧執行長賴建承、台新投顧總經理呂仁傑表示，由於川普過往較偏好美元走貶等寬鬆政策，在川普交易熱潮告一段落後，亞洲貨幣有望在12月止貶回穩；台股在今日台指期結算後，賣壓有望減少，集團、外資、法人等年終作帳行情將啟動，將推升行情重回多頭。

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