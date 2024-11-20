瑞銀降評台股 三理由

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

瑞銀證券率先釋出2025年全球展望，預期MSCI新興市場（EM）明年可能呈現負報酬，認為全球科技板塊估值溢價已達過去十年高點，因此暫持觀望態度，其中更以「三理由」分析，將台股降評至「減持」（Underweight）。

首先，瑞銀認為，AI的主要利多集中於少數公司，如輝達（NVIDIA）及超大型運算企業等，對於整體市場帶動有限，但目前新興市場科技相關的高估值，仍反映投資人對AI題材的期待。

瑞銀提醒，投資人需要留意的是，過往美中貿易戰已展現政策變動對市場的壓力，應審慎面對國際局勢的變化。

此外，儘管AI熱潮支撐科技族群表現，但全面受益仍需時間發酵，建議選擇聚焦具基本面支撐，且與AI相關的優質標的。

其次，台灣與韓國市場相比，受到地緣政治和國際政策風險的影響更大。事實上，韓國相對於台灣的估值折價接近歷史均值，顯示台灣高估值風險擴散。而台股高估值不僅限於台積電（2330），已呈全面化趨勢，加劇市場脆弱性。

第三，未來仍需密切關注的因素包括：美國關稅及《通膨削減法案》（IRA）政策轉變的可能性、北亞地緣政治緊張局勢升溫，以及大型企業在AI方面的資本支出轉弱等。若上述因素進一步發酵，可能對台股構成壓力，因此降評至「減持」。

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