券商前十月獲利大增六成衝上874億 全年獲利拚新高

台股今年來成交量在歷年排名已坐二望一，將挑戰史上新高紀錄，也為證券商帶來豐收年。臺灣證券交易所昨（19）日公布，全體證券商10月稅後純益回升至70億元大關之上、達70.5億元，月成長8.7%；累計今年前十月獲利874億元，年成長達六成之多。

投顧法人看好，在台股財報、作夢、作帳三大行情加持下，券商11、12月獲利將更上一層樓，全年獲利有望挑戰史上最高。

據證交所統計，台股近幾年交投愈來愈活絡，以集中市場成交量來看，日均成交值從2019年的1,200億元，至今年單月平均4,200億元，成長力道相當強勁。

全體證券商近年來獲利 圖／經濟日報提供

再統計各年成交值，截至昨天，今年來集中市場成交量已達88.9兆元，僅次於2021年95.5兆元史上最大量，今年有機會挑戰歷史新高。

台股交易活絡，券商經紀收入荷包也滿滿。統計歷年來券商獲利，現以2021年1,054.2億元居冠，而今年前十月券商獲利已達874億元，暫居歷年來第二高，今年全年有望樹立獲利新里程碑。

觀察全體證券商經紀、自營、承銷等三大業務支柱表現，確實以經紀業務為中流砥柱。台股10月一度波段飆漲1,402點，激勵台股10月總成交量回升至7.12兆元，高於前一月的6.94兆元加2.53%，帶動全體券商經紀業務淨利提高至77.78億元，月成長9.67%。

再加上自營、承銷也有獲利進帳，讓券商即便扣除22億元其他虧損後，10月整體獲利仍可回升至70.51億元，揮別9月獲利64.85億元今年來單月最低谷底。

統一投顧董事長黎方國分析，隨著海外資金回流、ETF投資蔚為風潮、壽險資金投入台股、當沖減稅、開放外資不限用途借貸等因素疊加，台股成交量近幾年一路放大。

經紀業務之外的承銷、自營業務方面，今年也有亮麗表現。全體券商10月借券及附賣回債券利益較多，帶動自營業務淨利18.17億元，月成長118.39%，累計今年來出售證券利益較多，前十月自營淨利239.88億元，較去年年同期成長50.6%之多。

承銷業務方面，10月淨利達11.55億元，較上月成長約60.19%，前十月承銷獲利73.9億元，年成長50.4%。