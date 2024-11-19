大摩：輝達將達成財報目標、B200明年首季產量增加 看好台積等4台廠

輝達（NVIDIA）財報公布在即，市場屏息以待。摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（AI）供應鏈」報告中預期，Blackwell B200明年首季產量將季增1.67倍。台廠中，大摩看好台積電（2330）、京元電、日月光投控、萬潤等，均給予「優於大盤」評級。

大摩認為，Blackwell B200第4季出貨更順暢，將確保輝達能達成預估財報目標。B200雖持續量產，但部分雲端服務供應商已開始測試B300，並與供應鏈展開合作。B300晶片多項規格升級，將為供應鏈帶來新的機會，如引進超級電容與備援電池等，以解決電源問題。

大摩分析師摩爾（Joseph Moore）預估，目前Blackwell供應完全受限，H200則是供應部分受限。Blackwell對輝達明年第1季的營收貢獻將接近50~60億美元。Hopper營收會略微增加，其中H100需求弱一些，H200的需求較強。

大摩依據亞洲供應鏈預估，Blackwell B200今年第4季生產約30萬台，明年首季將暴增至80萬台，季增1.67倍。而且，Blackwell的過熱議題將不致延後出貨。Hopper第4季產量衝上150萬台，高於第3季的140萬台，明年首季則減少至100萬台。

大摩產業分析師詹家鴻指出，摩爾看好輝達本季財報，這將有利於AI繪圖處理器（GPU）供應鏈及台積電、京元電、日月光投控、萬潤等個股。此外，零組件供應靈活，也創造更多供應鏈的價值。

詹家鴻指出，對於GB200 NVL72在2025年的預估出貨量仍維持在3.5萬台。如果納入B300，則整體出貨量仍有上揚空間。B300規格改變可能創造AI的新投資機會，但傳統雲端半導體可能受影響。