小股東開戶、改資料免奔波 集保 eCounter 明年5月上線

小股東投資股票，開戶、或是更改股息入帳等基本資料，免再奔波了。金管會宣布，核准集保結算所經營eCounter平台，未來小股東可採線上（電腦版）辦開戶、及更改如股息入帳等基本資料，2025年5月15日上線。

據金管會規劃，eCounter將開放公開發行公司與股東無償使用，但公開發行公司需與集保結算所簽約，才能加入eCounter。第一階段先採電腦版，之後會再開發手機版，未來也會視股東需要，視情況加入其他股務作業。

此政策可提升金融市場數位化服務，也有助增進發行公司及其股東辦理股務事務的效率和便利性。

證期局副局長高晶萍說，目前小股東買了不同股票，若要變更資料都要洽股代機構、跑很多券商，未來免再奔波，線上透過電腦變更就可以。

第一階段是不涉及股權變更的項目，包括申辦股東名簿開戶、變更基本資料，如戶名、身分證字號、通訊/戶籍地址、連絡電話、股利配股的集保帳號、配股息的銀行帳號等。

但是，如何確認是本人做開戶和變更資料？官員說，股東身分認證需採用自然人或網路憑證，任何申請或證明文件都需要用電子簽章傳送到eCounter平台，之後再送到股務代理機構去變更。

為避免營業員、或不肖人士拿股東資料做開戶或變更資料，未來集保結算所也會增加風險控管的控制點，例如同一IP位置做大量變更做勾稽項目，也會加強宣導，如股東需確認股息是否入帳等，避免遭有心人士大鑽漏洞。