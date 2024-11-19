明年半導體股投資 凱基投顧看好這族群

晶圓代工廠10月營收持續優於IC設計廠及封測代工（OSAT），凱基投顧預期，2025年AI仍是帶動半導體產業上升周期的主力，台積電（2330）持續拉開與所有競爭對手差距，非AI應用則呈現溫和成長，營收仰賴規格升級。

台灣半導體產業10月營收締造歷史新猷，達7,000億元，年增23%，其中，台積電持續為主要貢獻來源，測試介面、晶圓代工及半導體設備商營收則優於其他次產業。

針對2025年半導體產業展望，凱基投顧提出三大重點，首先是半導體周期有機會於2025年達循環頂點，並維持過去十年多來「兩年擴張、兩年收縮」的歷史模式。

其次，本次周期中，半導體營收增幅將超越資本支出，即半導體業者的現金股利發放率將有更多上檔空間。

最後必須注意，在各類製程中，僅先進製程供給吃緊，台積電受惠於市占率擴張與AI熱潮，在先進製程領域領先群雄；成熟製程則因中國大陸晶圓廠積極擴產導致供給過剩，仍陷於L型復甦。

此外，觀察第3季財報，超微（AMD）資料中心營收首次超越英特爾（Intel），顯示台積電有助其AI晶片與伺服器CPU持續擴大市占率，凱基投顧預估超微的CPU市占率有望於2024年底提高至40%。

英特爾提高台積電委外比例將有助於維持PC CPU市占率，但晶圓代工業務則與台積電差距進一步擴大，目前尚未見到對台積電先進製程有任何重大威脅。

展望2025年，凱基投顧建議半導體產業投資首選為AI需求續增、規格升級、市占率擴張等先進製程相關大廠，並提醒投資人保守看待供過於求的二線晶圓代工廠及評價過高的個股。