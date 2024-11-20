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證交所：台股波動是新常態

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

國際資金近期賣超亞股。證交所董事長林修銘表示，股市大波動成為「新常態」，卻也提供重塑市場基本面和增強台灣優勢的機會；台灣資本市場具穩健基礎等五大優勢，未來證交所將繼續吸引外資、推動國際合作。他並預告，台灣將誕生更多人工智慧（AI）獨角獸，為市場注入新動能。

林修銘在2024「Yahoo財經投資趨勢高峰會（Yahoo Finance Invest Asia）」提出台股五大優勢，包括：穩健基礎、強大流動性、良好的公司治理、高透明度監管、全面的財務披露；並重申今年9月台股總市值已達2兆美元，居全球第12名，將邁向全球第十大交易所。

對於金管會提出的亞洲資產管理中心六年三階段「留財、引資」計畫，希望達成「兩年有感、四年有變、六年有成」目標，林修銘指出，證交所正與主管機關合作，推出包括主動式ETF、被動式多資產ETF、REITs及跨境ETF等新商品，加強市場產品多元化；其中，跨境ETF正與日本合作，近期亦在香港推出以富時TWSE臺灣50指數所發行的ETF。

此外，證交所也在研議公共建設證券化，並透過「Investment InfoHub」提升資訊透明度。國際合作方面，證交所積極與亞太及新南向國家交易所拓展合作，同步深耕美國、歐洲及中東市場等，並致力於系統性地培養資產管理人才，進一步提升台灣在全球資本市場的地位。

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