證交所舉辦活動肯定券商 宣導資本市場未來發展願景重要措施

臺灣證券交易所11月19日舉辦2024年證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會暨2023年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商及2024年證券商反詐騙評鑑活動頒獎典禮，邀請金管會證券期貨局、證券商公會、證券商經紀及自營高階主管，共計約160餘人與會，活動順利圓滿結束。

除了表揚2023年度機構投資人盡職治理資訊揭露優良的10家證券商，更新增2024年度證券商反詐騙評鑑表現優秀獎項，共計27家證券商獲獎。

金管會與證交所對得獎證券商均表達肯定之意，並感謝證券商在百忙之中支持政府政策，落實永續發展。最後，證交所於QA時間汲取證券商的寶貴意見與建議，為未來資本市場發展墊定良好的基石。

證交所副總謝俊欽致詞表示，台股今年度以來表現亮眼，截至10月底，集中交易市場總成交金額已達83.82兆元，股市繁榮的同時也讓詐騙有機可乘。近期證交所以「5D 反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導活動，攜手政府機關、警政單位和各位，共同宣誓對抗金融詐騙的決心。感謝各證券商的投入及配合，無論是在反詐騙聯防行動專區通報詐騙案例或是在下單介面、對帳單置入反詐警語，都是反詐行動不可或缺的一環。

今年得獎證券商依評鑑要求在相當短的時間內加強公司內外部反詐騙宣導措施，非常難能可貴。在宣導方面，證交所安排三場專題簡報，分別就證券商資通安全、主動式及多資產ETF及金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證等三個議題進行介紹，均是資本市場未來發展願景相當重要的一環。

金管會證期局副局長黃厚銘則表示，我國資本市場受惠全球產業趨勢發展，受到全球投資人矚目，但各國交易所競爭仍非常激烈，須與時俱進，不能鬆懈。主管機關於政策方面落實開放與監理並進，首先，因複委託業務逐步成為證券商重要收入來源，金管會已修法明定執行複委託業務時，證券商得委由集保結算所保管外國有價證券，增加證券商的選擇彈性。

再者，為提升證券商競爭力，金管會已於9月開放專業投資人得以複委託方式投資外國虛擬資產ETF。第三，金管會近期已開放證券商辦理認股借貸業務，有助於證券商提供客戶更多元化的產品及服務。最後，鬆綁外資機構投資人買賣處置股票不用再預收款券、外國機構投資人得指定二家以上保管機構證券商，及保管機構買賣得採互抵淨額交割等措施，均有助於我國資本市場投資效率。

專題簡報方面，第一場簡報由證交所券商輔導部彙總報告近年來查核常見的資安缺失及近期修訂的資安規範，提醒大家面對多變的資通安全威脅與挑戰時，能夠落實資安防護作為及注重資安合規要求。第二場簡報由證交所交易部就主動式及多資產ETF進行介紹，為配合主管機關推動亞洲資產管理中心政策，已研議未來將開放主動式ETF及被動式多資產ETF，以落實商品多元化政策。第三場簡報則是關於「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證」業務，為響應綠色金融政策，有價證券借貸銀行保證業務預計今年底將推出數位化作業，屆時銀行將可利用金融區塊鏈平台，以數位方式傳輸證券商向銀行申請開立的銀行保證，此項數位化革新是金融科技的活用，更是永續實踐的作為。

QA時間，證券商先進提問有關信託型REITs轉換為基金型REITs配套措施、簡易分公司未來展望及分戶帳餘額是否能不計入證券商負債等議題，證交所均與提問者進行充分溝通，謝俊欽亦對盤中零股交易撮合間隔時間縮短為5秒鐘、複委託集中保管措施、放寬創新板合格投資人條件、設置簡易分公司及資安等議題的證交所未來規劃，向與會貴賓完整說明。

證交所表示，感謝各證券商先進代表積極參與，並再次恭賀得獎證券商，希望透過各市場參與者齊心協力，共同健全資本市場制度，致力保障投資人權益，並落實資本市場永續發展，使我國資本市場於國際間繼續發光發熱。