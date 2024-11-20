就市論勢／封測、被動元件 帶勁

盤勢分析

台股10月反彈2.7%，然在美大選後行情降溫呈現震盪，由於川普當選，對中政策面臨調整，高關稅可能對中國大陸經濟造成影響，建議投資者短線避開中概股。科技股方面，特斯拉概念股或將受益於政治順風車；拜登的晶片補助法案可能出現變數，需密切觀察。短期科技股可能出現波動，但建議逢低買入，長期看好AI發展。

2024年電子產業整體溫和復甦，主要成長動能來自先進製程和AI需求持續增長。然消費性產品如手機和PC需求復甦力度不如預期。

展望2025年，儘管供應鏈對需求展望較為保守，但AI帶動的規格升級將成為主要成長動能。晶圓代工和半導體設備預計在未來12個月內呈現正向發展，尤其是在手機及AI／HPC推動下，先進製程需求強勁增長。成熟製程預計逐步復甦。

投資建議

2025年電子產業預計迎來溫和復甦，投資者應關注先進製程與AI供應鏈，尤其那些在HPC／AI趨勢中受益的公司。此外，伺服器市場因北美四大CSP資本支出增加而持續擴張，相關散熱技術需求也將增長。

半導體封測和被動元件市場預計2025年回溫，記憶體市場因AI伺服器需求而增長，特別是HBM放量。建議中長期持有技術領先的公司，以獲取長期回報。