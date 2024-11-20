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群益：台股明年衝26,500

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

群益金融集團昨（19）日舉辦「2025年投資展望說明會」指出，預估2025年加權指數高點挑戰26,500點，出現在第1季或第4季；指數低點預估21,500點回測年線。

群益看好明年高點上看26,500點，是基於台積電（2330）目標價1,380元來推算。市場預估台積電今年EPS為45元，2025年為55元，2026年可衝到70元。台積電2025年下半年2奈米量產，10月法說調升展望後，股價可望預先反映2026年獲利，以20倍本益比計算得出目標價。

群益認為，2025年最大外在變數是貿易戰2.0、川普2.0，指數低點預估21,500點回測年線，可能出現在美國科技股大跌與外資大賣權值股、獲利賣壓湧現、上半年科技業淡季等時點、「川普投顧」突發性言論衝擊台股等，不過低點也不見得會到，因為只要一回測年線，逢低承接的買盤很快會進場。

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