2025年台股可望破25,000點、締造新猷？ 林啟超這麼說

國泰世華銀行19日舉行2025全球投資趨勢論壇，首席經濟學家林啟超分析，2025年為「亂世繁花」的一年，因川普可能採取移民與關稅政策，導致經濟還是「亂世」，但全球資金充沛助拳下，台股可望雙位數成長並突破25,000點、續攀高峰；房市方面，若房市指標「三高」獲改善，中央銀行不見得需要祭出第八波管制，明年房市將呈「量縮價鬆動」格局。

林啟超表示，展望2025年，美國新任總統川普對驅逐移民與加徵關稅等將有動作，導致經濟呈「亂世」，但因市場錢太多、急覓去化管道，導致金融依舊為「繁花」，企業盈餘可望兩位數成長成為股市最大的支撐，持續看好2025年台灣與美國股市表現，其中，台股可望兩位數成長、預估明年指數突破25,000點、締造新猷。

不過，台股仍有兩大變數，一是川普在社群媒體上的發言仍將造成市場的震盪波動，二是股市已經連漲兩年、乖離率偏大，市場可能出現修正壓力。

國內房市方面，林啟超認為，台灣央行現階段的重點不是利率，而是聚焦在房市控管上；央行將觀察國內房市「三高」指標，包括高房價、銀行法72-2條占比，以及不動產放款占總放款比重偏高等是否已見緩和。若今年第4季，房市的議價與看屋時間進一步拉長，明年房市成交量就可能隨之減少、房價也會出現一些鬆動，不過，對於台北市這些「蛋黃區」而言，房價下修幅度非常有限。

林啟超還說，央行的政策目標並不是要把房價打下來，而是不樂見投機氣氛盛行，以及房價永遠只會上漲的這個「神話」存在。

林啟超也示警，美國利率若持續「偏高偏久」將衝擊終端需求，目前來看，台灣2025年經濟成長率有機會站穩3%，但國際景氣仍有諸多變數，例如川普揚言要對中國大陸課徵60%、其他國家10%關稅，若確實這麼做了，對台灣明年經濟成長保「3」，將形成較大挑戰。

林啟超樂觀表示，台灣的電子零組件跟資通訊產品占出口比重達六成、約三分之二， 主要就是晶片與AI伺服器的需求暢旺，才讓台灣經濟成長率與出口數據看起來比較好看，估計明年電子業的出口成長率，仍有挑戰兩位數的機會。