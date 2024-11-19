快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌深反彈守穩？ 法人：觀察台指期結算、輝達財報

中央社／ 台北19日電
股市示意圖。圖／Ingimage
股市示意圖。圖／Ingimage

台股今天跌深反彈上漲302.26點，終場收在22848.8點，法人認為，台股面臨外資持續提款賣超，後續仍有震盪修正空間，不過AI概念股當道，即將公布的輝達財報數字以及台指期結算，均是重要觀察指標。

台股加權指數終場收在22848.8點，漲302.26點，漲幅1.34%，成交值新台幣3551.73億元。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股短線還是跟著美股走，外資7、8個交易日賣超千億，但在美股費城半導體指數漲勢帶動下，外資今天加碼台股，後續仍須觀察輝達（NVIDIA）財報，畢竟台股有太多的AI概念股。

儲祥生進一步說明，雖然輝達財報應該不錯，但市場對輝達期望太高，即便輝達財報可消除部分疑慮，但若與期待仍有落差，還是可能影響股市表現。此外，台指期明天結算，外資空單部位仍高，也須留意。

三大法人今天合計買超177.57億元，其中自營商買超17.28億元、投信買超53.77億元、外資及陸資買超106.52億元。

外資買超前10名包括6檔金融股、2檔貨櫃股、鋼鐵及ETF各1檔，依序為第一金、玉山金、陽明、新光金、元大金、長榮、台新金、中信金、期街口布蘭特正2、大成鋼。

台股 外資 輝達

延伸閱讀

不怕外資倒貨 證交所董座林修銘：台股韌性靠兩大買盤

台股上漲302點收22,848點 重返5日線

美科技股反彈 台股觀察川普自駕車政策、輝達財報

輝達：鴻海將在美墨台設廠 助擴大測試生產AI晶片

相關新聞

不怕外資倒貨 證交所董座林修銘：台股韌性靠兩大買盤

證交所董事長林修銘接受外媒專訪時表示，國內資本市場參與人數創新高，目前已突破1300萬人，全國55％國民都開了證券戶，近...

群益預估2025年台股高點挑戰26500點 個股成長擺中間

群益金融集團11月19日舉辦2025年投資展望說明會，群益預估2025年指數高點挑戰26,500點，出現在第1季或第4季...

全體證券商10月稅後淨利70.51億元 今年累計874億元

今(2024)年10月全體證券商稅後淨利70.51億元，較9月成長5.66億元，約8.73%。累計1至10月全體證券商稅...

買美股還全世界…投資選最強國家的股票嗎？ 達人：長期持有這18年來它勝出

看完圖表你就會知道，雖然這十幾年來美國表現真的很好，但放遠歷史來看，美國其實也落後全世界很多次（美國五十幾年前就是世界最強國家了）

台股跌深反彈守穩？ 法人：觀察台指期結算、輝達財報

台股今天跌深反彈上漲302.26點，終場收在22848.8點，法人認為，台股面臨外資持續提款賣超，後續仍有震盪修正空間，...

2025年台股可望破25,000點、締造新猷？ 林啟超這麼說

國泰世華銀行19日舉行2025全球投資趨勢論壇，首席經濟學家林啟超分析，2025年為「亂世繁花」的一年，因川普可能採取移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。