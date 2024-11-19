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台股跌深反彈守穩？ 法人：觀察台指期結算、輝達財報
台股今天跌深反彈上漲302.26點，終場收在22848.8點，法人認為，台股面臨外資持續提款賣超，後續仍有震盪修正空間，不過AI概念股當道，即將公布的輝達財報數字以及台指期結算，均是重要觀察指標。
台股加權指數終場收在22848.8點，漲302.26點，漲幅1.34%，成交值新台幣3551.73億元。
華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股短線還是跟著美股走，外資7、8個交易日賣超千億，但在美股費城半導體指數漲勢帶動下，外資今天加碼台股，後續仍須觀察輝達（NVIDIA）財報，畢竟台股有太多的AI概念股。
儲祥生進一步說明，雖然輝達財報應該不錯，但市場對輝達期望太高，即便輝達財報可消除部分疑慮，但若與期待仍有落差，還是可能影響股市表現。此外，台指期明天結算，外資空單部位仍高，也須留意。
三大法人今天合計買超177.57億元，其中自營商買超17.28億元、投信買超53.77億元、外資及陸資買超106.52億元。
外資買超前10名包括6檔金融股、2檔貨櫃股、鋼鐵及ETF各1檔，依序為第一金、玉山金、陽明、新光金、元大金、長榮、台新金、中信金、期街口布蘭特正2、大成鋼。
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