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外資買超106億 最受青睞的竟是這兩類股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台股19日反彈大漲，收在22,848.80點，上漲302.26點，三大法人同步買超，以外資買超106.52億元最高，統計外資買賣超個股發現，金融股占外資買超前十名中的6檔，貨櫃也有2檔進榜，為外資買超最愛的兩類股，單日買超第一金（2892）43,742張，居外資買超冠軍，其次是買超玉山金（2884）39,065張。

台股早盤以22,614.74點開出，一度拉升至22,906.69點，電子股、金融股領漲，收盤都上漲逾1%，權王台積電（2330）收在1,040元，上漲15元，漲幅1.46%，聯發科（2454）收1,285元，漲幅3.62%，鴻海（2317）也收紅；貨櫃三雄大漲，長榮（2603）漲幅5.12%，收236元，創減資以來新高價位，陽明海運（2609）、萬海航運（2615）漲幅2~3%。

台股反彈上漲收在22,848.8點，上漲302.26點，漲幅1.34元，三大法人合計買超177.57億元，以外資買超106.52億元最高，投信買超53.77億元，自營商買超（合計）17.28億元，其中自營商（自行買賣）買超35.10億元，自營商（避險）賣超17.82億元。

統計外資買超前十大個股依序是第一金、玉山金、陽明、新光金（2888）、元大金（2885）、長榮、台新金（2887）、中信金（2891）、期街口布蘭特正2（00715L）、大成鋼（2027）等；外資買超前十名中，金融股占6檔，2檔貨櫃股。

貨櫃三雄全數獲得外資買超，其中，外資買超陽明34,482張，居單日買超個股第三大；買超長榮18,515張；另外，外資也買超萬海6,084張。

台積電開高走高，收在1,040元，上漲15元，外資買超2,555張，終止連五賣，投信買超479張，自營商買超1,157張，合計三大法人買超4,191張；不過，鴻海則遭外資賣超16,776張，連六賣，但投信及自營商則都是買超。

統計外資賣超前十大個股依序是元大滬深300正2（00637L）、遠東新（1402）、鴻海、寶成（9904）、緯創（3231）、廣達（2382）、群創（3481）、凱基金（2883）、聯強（2347）、臺企銀（2834）等；外資賣超元大滬深300正2最多，單日賣超24,123張，其次是賣超遠東新17,857張。

緯創遭外資賣超14,571張；廣達也遭外資賣超14,506張；另外，群創則遭外資賣超14,272張。

外資 自營商

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