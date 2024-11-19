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全體證券商10月稅後淨利70.51億元 月成長8.7%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

10月全體證券商稅後淨利70.51億元，較上月成長5.66億元、約8.73%；累計1至10月全體證券商稅後淨利874.05億元，較去年同期成長327.86億元、約60.03%。

10月大盤總成交值約7.123兆元，較上月增加2.53%，使證券商經紀手續費收入較上月成長；10月自營的借券及附賣回債券利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長9.85億元、約118.39%；10月證券商承銷業務淨利則較上月成長4.34億元、約60.19%。

累計今年1至10月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營之出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長80.60億元、約50.60%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長24.78億元、約50.42%。

借券 證券商

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全體證券商10月稅後淨利70.51億元 今年累計874億元

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