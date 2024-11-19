群益預估2025年台股高點挑戰26500點 個股成長擺中間

群益金融集團11月19日舉辦2025年投資展望說明會，群益預估2025年指數高點挑戰26,500點，出現在第1季或第4季；指數低點預估21,500點回測年線。

指數挑戰26500點 行情如蛇般靈活

最大外在變數是貿易戰2.0、川普2.0，群益預估2025年指數高點挑戰26,500點，出現在第1季或第4季；而且台積電（2330）2025年下半年2奈米量產，10月法說調升展望後將帶動指數挑戰26,500點。指數低點預估21,500點回測年線，出現在美國科技股大跌與外資大賣權值股，獲利賣壓湧現、上半年科技業淡季…等時點，以及「川普投顧」突發性言論衝擊台股，如果在高檔區引發賣壓，如果在低點區則是測試低點支撐。

聚焦美台科技股季報效應，關鍵是個股的未來成長性：市場行情是從季報公布反應下季度成長或衰退預期，直到下季財報公布預期更新為止。

指數震盪向上個股差異擴大

2025年最顯著變化是美國新政府提高關稅、地緣政治變化，中國大陸政策救市成效，以及美元強弱牽動新興市場資金流向，台股指數與費城半導體指數、輝達（NVIDIA）股價連動，反應全球半導體成長與終端市場庫存變化；逐漸脫離傳統GDP成長、產業淡旺季、企業獲利成長、外資進出...等高大上角度。

2024年前十月指數漲27.3%，市值型ETF表現優於其他ETF。鴻海（2317）、台積電、半導體、電子股表現佳；機電與營建股下半年轉弱，特別注意的是多數類股表現遜於指數，與中國相關產業直接與間接受害，2025年個股強弱分明的趨勢仍將持續。

心態樂觀操作審慎波段操作

國際貨幣基金IMF估算人均GDP數據，2024年最富有國家台灣排第14，台灣也是人均金融淨資產全球前五大，市場可能震盪但中長期投資成長股仍是最佳投資策略。2025年重要大事件包括：

1.OpenAI IPO過程將掀起AI新熱潮，OpenAI放棄自建晶圓廠改與博通開發自研AI晶片並找台積電代工；

2.金管會將開放主動型ETF，2024年7月底全球主動式ETF超過1兆美元，台灣首檔主動式ETF預計2025年掛牌交易；

3.政策面威力不容小覷：2024年央行連續信用管制措施控制炒房；美中政治經貿對抗牽動兩岸關係變化。

電子產業投資焦點

「製造回美國」vs.「中國製造2025」，全球產業在兩強中找出路，尤其美國大選後，對抗大陸的管制恐怕只會更多，面對地緣政治長期性的影響，惟有加強競爭力，具備技術與產能的稀缺成為產業技術與能量的龍頭，才能站穩生存發展的腳步。從手機AP開始，HPC應用就開始成為半導體產值成長動能的領頭羊。2022年生成式AI的崛起，運用在AI的伺服器晶片更成為HPC帶領最先進製程需求急遽成長的驅動力。現階段AI晶片和HBM需求增加最明顯，除了高階半導體製程，包括AI系統業者以及需求更殷切的散熱、滑軌、機櫃等業者也隨之受惠。消費性市場緩慢復甦及工業和車用市場庫存調整較預期長，較原先預期差。因此高階製程壟斷的台積電仍將是投資的基本配置。

未來美國新政府上台後，視先進製程為國家安全與經濟資源的競爭來源將更明確。因此基於國家安全，跨國間的產能建置成為企業必須面對問題，台積電美國廠建置壓力有增無減。基於這些原因，台系半導體業的龍頭業者勢必受惠，而伴隨晶圓廠與封測產能的投資，相關廠務設備業者營運動能也可期待。

在消費性應用，現況依然疲弱，隨著NPU設計加入PC/手機處理器，AI PC/手機成為市場期待來年換機需求的理由。但實際現況，不管是PC或手機，實質需求仍未見成長。因此業者僅能出奇兵以期待在疲弱的市場中求取區域戰場的勝利，故摺疊式產品成為現階段業者出奇制勝的招式，在此環境下，摺疊產品所需用軸承組件仍為利基市場成長標的。

2024年歐洲網路通信市場，因持續受到地緣政治影響而需求減緩，美洲網通市場則是因為疫情與後疫情期間積極布建，過度的拉貨而造成庫存，再加上受到通膨影響終端消費，所以連消費型的網通市場也造成需求暫時萎縮，整個歐美網通設備市場在2024年都在進行庫存的消耗；不過歐美歷經一整年庫存調整，目前庫存已降至健康水位，適逢歐美央行已降低利率水準，再加上俄烏戰爭有極大的機會於2025年終止，預期歐美的網通設備需求將獲提升；iPhone16系列機種全數導入WiFi-7，消費性CPE預期也將陸續導入WiFi-7，啟動WiFi-7換機需求，另頻寬升級趨勢仍未停止，10G PON、DOCSIS4.0將陸續導入，並配合WiFi-7，新技術提升出貨單價，有利於網通廠商營收成長；印度市場將持續進行寬頻網路基礎建設，尤其在郊區、鄉村以5G訊號覆蓋是最有效率的方式，預期5G相關建設將持續進行，天線板、5G FWA CPE出貨將維持於高檔。在歐美市場回補庫存，印度市場維持於高檔，預期2025年網通廠商營收將重回成長軌道。

傳統產業投資焦點

展望2025年全球降息趨勢，趨勢向上的傳產分述如下：

1.生技，川普政策以及生物安全法案過關有利轉單效益：川普政府可望放鬆對藥品價格管制，減少對製藥公司的壓力，促進併購活動，預期將簡化FDA審批流程，加速新藥上市，對生技公司有利。重點股包括台康生技（6589）、美時（1795）、保瑞（6472）等。

2.鋼鐵，美國製造及若俄烏停戰將有利鋼鐵產業復甦：川普20項承諾有機會提高美國本土的鋼鐵需求量；中國大陸持續推出刺激經濟政策也有利於鋼鐵產業復甦；而全球其它市場尤其是印度與東協等新興國家的基建成長，亦將帶來鋼鐵業另一波成長。此外，若俄烏停戰，烏克蘭重建將提升全球的鋼鐵需求每年增加0.6~0.7個百分點。重點股包括中鋼（2002）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、大國鋼（8415）等。

3.航空，迎接農曆春節旅遊旺季：2025年全球航空客運量仍有望維持正增長，農曆春節有望迎來客運價格小高峰。貨運市場在電商及AI產品需求支撐下，貨運價格水準有望維持高檔。此外，航空燃油價格下跌，有利舒緩航空公司營運成本壓力。重點股包括長榮航（2618）、華航（2610）等。

4.金融，兼具降息與殖利率概念：2025年降息成為市場共識，金融產業在市場穩定成長下，投資收入有機會持續增長。此外，現金殖利率不差，吸引ETF提高對金融股持股比例，股價下檔有撐。重點股包括京城銀（2809）、中信金（2891）等。