不怕外資倒貨 證交所董座林修銘：台股韌性靠兩大買盤

證交所董事長林修銘接受外媒專訪時表示，國內資本市場參與人數創新高，目前已突破1300萬人，全國55％國民都開了證券戶，近期股市因外資賣超而波動，但所幸有機構投資人及散戶的買盤支撐，台股壓回後都能迅速反彈。

林修銘接受美國Yahoo財經專訪時表示，近期台股面對外資賣超，指數上下波動劇烈，但國內投資信心依然穩固，在國內機構投資人及散戶的買盤支撐下，迅速反彈回升，充分展現台股的韌性。市場變動加劇的新常態，正是重塑市場基礎、強化競爭優勢的重要時機。

證交所統計全民在台股的參與程度，111年7月底開戶數1229人，至113年11月增加至1300萬人，占比超過全國人口數55％；日均成交值從108年的1200億元突破至今年的4200億元；林修銘說，目前台股市值73兆元，在全球排名上升至第12名，穩步邁向全球市值前十大。

林修銘指出，台灣是AI技術崛起的重要受惠者，台灣發展電子產業有悠久的歷史，是許多重要科技產品與半導體的主要生產基地，對全球經濟的穩定與發展產生關鍵作用，尤其是在新冠疫情後，全球供應鏈重組，更突顯台股的產業角色與投資價值，這也是台灣證交所與其他國際交易所競爭的主要優勢之一。

但為了分散產業過度集中的風險，林修銘說，證交所積極打造多元產業聚落，先在110年設立「台灣創新板」，引導投資人重視企業的未來成長性與發展，協助具前瞻性、創新性及市場性的新興產業盡早進入資本市場。

112年新增上市公司產業類別外，也推出強化生技產業發展策略，並由指數公司發布新經濟指數，以透過台灣固有科技產業優勢，結合「生技醫療」、「數位雲端」及「綠能環保」等新興產業，都能有更好的發展，成為未來台灣的重要產業。