全體證券商10月稅後淨利70.51億元 今年累計874億元
今(2024)年10月全體證券商稅後淨利70.51億元，較9月成長5.66億元，約8.73%。累計1至10月全體證券商稅後淨利874.05億元，較去年同期成長327.86億元，約60.03%。
10月大盤總成交值約7.123兆元，較9月增加2.53%，使證券商經紀手續費收入較9月成長；10月自營的借券及附賣回債券利益較多，使證券商自營業務淨利較9月成長9.85億元，約118.39%；10月證券商承銷業務淨利則較9月成長4.34億元，約60.19%。
累計今年1至10月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長80.60億元，約50.60%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長24.78億元，約50.42%。
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