外資頻賣超台股 林修銘：波動加劇是強化競爭優勢時機

美國總統大選確認由川普勝選後，包括台股在內的亞股普遍遭到國際資金賣超，臺灣證券交易所林修銘董事長表示，近期台股面對外資賣超，指數上下波動劇烈，國內投資信心依然穩固，在國內機構投資人及散戶的買盤支撐下，迅速反彈回升，充分展現台股的韌性。市場變動加劇的新常態，正是重塑市場基礎、強化競爭優勢之重要時機。

2024「Yahoo財經投資趨勢高峰會（Yahoo Finance Invest Asia）19日登場，由美國Yahoo財經執行編輯Brian Sozzi越洋連線專訪臺灣證券交易所董事長林修銘及星展銀行台灣總經理黃思翰，同時全球人壽董事長林文惠、易遊網總經理陳志豪等跨界企業領導者也齊聚分享產業觀點。

林修銘表示，隨著市場快速增長，投資人參與度創新高，累計開戶人數從2022年7月底1,229萬人，目前已突破1,300萬人，占比超過全台總人口數55%；日均成交值也從2019年的1,200億元突破至今年的4,200億元，顯著增長。

為持續壯大台灣資本市場，證交所持續與國際公司治理制度接軌，關注全球永續議題，致力於提升台灣上市公司的投資價值；同時，合力臺灣指數公司（TIP），由 TIP建立 ESG 資料庫，累積ESG 議合專業能力，並建置 IR 議合服務平台，提供上市櫃公司與投資人議合之媒合及介接服務，以加強與利害關係人的溝通。截至10月底，台股市值達73兆元，而全球最新排名資料顯示上升至第12位，穩步邁向全球市值前十大。

林修銘更進一步提到台灣是AI技術崛起的重要受惠者，台灣發展電子產業有悠久的歷史，是許多重要科技產品與半導體的主要生產基地，對全球經濟的穩定與發展產生關鍵作用。尤其在新冠疫情之後，全球供應鏈重組，更突顯台股的產業角色與投資價值，這也是臺灣證券交易所與其他國際交易所競爭的主要優勢之一。

惟為分散產業過於集中之風險，證交所積極打造多元產業聚落，前於2021年設立「臺灣創新板」，引導投資人重視企業的未來成長性與發展，協助具前瞻性、創新性及市場性的新興產業盡早進入資本市場。2023年除新增上市公司產業類別外，亦推出強化生技產業發展策略，並由指數公司發布新經濟指數，期望透過台灣固有科技產業優勢，結合「生技醫療」、「數位雲端」及「綠能環保」等新興產業，都能有更好的發展，成為未來台灣的重要產業。

此外，針對我國金管會所提出之六年三階段「留財、引資」計畫，希望達成「兩年有感、四年有變、六年有成」。林修銘指出，證交所正與主管機關合作，推出包括主動式ETF、被動式多資產ETF、REITs及跨境ETF等新商品，加強市場產品多元化。其中，跨境ETF正與日本合作，近期亦在香港推出以富時TWSE臺灣50指數所發行的ETF。證交所也在研議公共建設證券化，並透過「Investment InfoHub」提升資訊透明度。國際合作方面，證交所積極與亞太及新南向國家交易所拓展合作，同步深耕美國、歐洲及中東市場等，並致力於系統性地培養資產管理人才，進一步提升台灣在全球資本市場的地位。

本次Yahoo Finance Invest Asia 2024專訪林董事長，暢談臺灣證券交易所未來挑戰與優勢，並重申證交所將持續推動優質企業上市、健全交易機制、提升市場流動性和資訊透明度，以吸引外資和強化投資人對臺股的信心，進而推動臺灣資本市場成為亞洲資產管理領域中的重要角色。