廷鑫、昶虹19日下市 7萬股民股票變壁紙

證交所公告19日起廷鑫（2358）、昶虹（2443）終止上市，因兩家公司未能於規定期限內交出112年度、113年度第1、2、3季財報，依據集保戶股權分散表，截至11月15日，廷鑫股東人數共有39,984人、昶虹股東人數達30,753人，一共有70,737位股東手中股票成壁紙。

昶虹先前在2020年財報時，經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，核有同細則第49條第1項第3款規定情事，因此已自2021年4月7日起打入全額交割。

今年10月4日又公告會計師主動終止委任關係，無法如期交出財報，經證交所停止買賣屆滿六個月，並依營業細則第50條之1第1項第7款規定公告於11月19日終止上市。

廷鑫同時也無法交出財報，因公司尚未委任會計師事務所，經證交所公告自113年04月08日起，停止其上市有價證券在證券集中交易市場買賣，至113年10月08日已屆滿6個月，也於今19日下市。

廷鑫發布重訊表示，已在積極尋找會計師事務所，待本公司委任會計師，將即刻進行查核（核閱）程序。

依據集保戶股權分散表，截至11月15日，廷鑫股東人數共有39,984人、昶虹股東人數達30,753人，一共有70,737位股東手中股票淪為壁紙。