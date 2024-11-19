快訊

勞動部調查：北分署長涉職場霸凌且情節重大 多人恐慌、求助身心科

提供泡麵美意遭曲解！2女闖高雄「泡麵土地公」搜刮10多碗 廟方怒了

心臟動刀休養一個多月…趙少康「摔一跤」送加護病房 肝臟邊角破裂

廷鑫、昶虹19日下市 7萬股民股票變壁紙

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
股票變成壁紙示意圖。圖／ingimage
股票變成壁紙示意圖。圖／ingimage

證交所公告19日起廷鑫（2358）、昶虹（2443）終止上市，因兩家公司未能於規定期限內交出112年度、113年度第1、2、3季財報，依據集保戶股權分散表，截至11月15日，廷鑫股東人數共有39,984人、昶虹股東人數達30,753人，一共有70,737位股東手中股票成壁紙。

昶虹先前在2020年財報時，經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，核有同細則第49條第1項第3款規定情事，因此已自2021年4月7日起打入全額交割。

今年10月4日又公告會計師主動終止委任關係，無法如期交出財報，經證交所停止買賣屆滿六個月，並依營業細則第50條之1第1項第7款規定公告於11月19日終止上市。

廷鑫同時也無法交出財報，因公司尚未委任會計師事務所，經證交所公告自113年04月08日起，停止其上市有價證券在證券集中交易市場買賣，至113年10月08日已屆滿6個月，也於今19日下市。

廷鑫發布重訊表示，已在積極尋找會計師事務所，待本公司委任會計師，將即刻進行查核（核閱）程序。

依據集保戶股權分散表，截至11月15日，廷鑫股東人數共有39,984人、昶虹股東人數達30,753人，一共有70,737位股東手中股票淪為壁紙。

廷鑫 股東

延伸閱讀

虧損多年、合併破局…美大型廉航精神航空申請破產 自紐約證交所下市

證交所普惠金融 成果豐

存股族定期定期買進第一名 台積電出線

證交所：定期定額投資著眼長期 分散風險

相關新聞

買美股還全世界…投資選最強國家的股票嗎？ 達人：長期持有這18年來它勝出

看完圖表你就會知道，雖然這十幾年來美國表現真的很好，但放遠歷史來看，美國其實也落後全世界很多次（美國五十幾年前就是世界最強國家了）

三星業績下滑...台灣記憶體「慘業」！專家分析「南亞科、旺宏、華邦電」：基本面很重要

在全球半導體市場中，記憶體晶片的需求和價格已經遭遇了極大的壓力。2023年，作為業界龍頭的三星電子遭受了重大的業績下滑，其獲利較去年同期驟減近八成，為業界敲響了警鐘。

輝達GB200超級AI概念股來了！專家點名「AES-KY、光寶科、全漢」等5檔潛力飆股

隨著數據中心的擴展和高效能伺服器的需求日益增長，BBU（備用電源組）的重要性正迅速提升。特別是在AI技術的推動下，高效能的伺服器需要可靠的電源保障，以防止數據損失和系統故障。

台股還是要靠台積電（2330）！ 直雲：川普上任錢更容易回到美國…能配置00757

台股最後還是要靠台積電，今天台股稍作回穩。

台股上漲302點收22,848點 重返5日線

台股19日開高走高，終場收22,848.8點，上漲302.26點、漲幅1.34%，重返5日均線，成交金額3,351.7億...

川普「大禮包」來了！特斯拉概念股大漲 三檔衝漲停

美國總統當選人川普傳出要將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，並制定聯邦法規架構，推動未來自駕車普及化，特斯拉18日大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。