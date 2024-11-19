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傳台積電將續買群創舊廠 這幾檔設備股大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）在今年8月買下群創（3481）南科四廠後，業界再傳出台積電將持續購買群創舊廠，且將承租部分廠區用於營運生產需求，雖然兩家公司都未證實相關的傳聞，不過，台積電19日大漲，相關概念股也同步上漲，尤以設備股的漲勢更加搶眼，迅得（6438）飆上漲停，萬潤（6187）大漲9.08%，均華（6640）收漲8.32%，均豪（5443）、志聖（2467）收盤上漲逾7%。

台積電以171.4億元購買群創南科四廠，預計明年第2季就可裝機，為CoWoS先進封裝新產能投產做準備；由於先進封裝產能供不應求，業界再傳出，台積電為衝刺先進封裝產能高速成長目標，有意再購買群創舊廠，同時也將承租部分廠區用於營運生產需求。

市場先前曾傳出台積電有意再購買群創南科七廠，近日則再傳出，群創南科五廠將在明年第2季清空交給台積電，另外，群創竹南廠也將出租給台積電使用；群創發言系統則是重申，不評論市場臆測，台積電也未證實相關傳聞。

台股19日開高走高，以22,848.8點收盤，上漲302.26點，權王台積電以1,040元收盤，上漲15元，漲幅1.46%；台積電概念股中，由設備股領軍上漲，迅得以224元漲停板收盤，表現最為強勢。

萬潤盤中也曾觸及漲停472元，終場收在468.5元，上漲39元，漲幅9.08%；均華衝上800元，以807元收盤，上漲62元，漲幅8.32%；均豪收131.5元，漲幅7.35%，志聖收217.5元，漲幅7.4%，弘塑（3131）、辛耘（3583）、家登（3680）、漢唐（2404）、亞翔（6139）等也都是上漲的表現。

台積電 群創

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