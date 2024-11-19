證交所林修銘接受Yahoo Finance Invest Asia 2024專訪 談未來發展

臺灣證券交易所董事長林修銘參加Yahoo Finance Invest Asia 2024，接受美國Yahoo財經執行編輯Brian Sozzi專訪。在訪談中，林修銘首先談論近期台股面對外資賣超，指數上下波動劇烈，國內投資信心依然穩固，在國內機構投資人及散戶的買盤支撐下，迅速反彈回升，充分展現台股的韌性。

市場變動加劇的新常態，正是重塑市場基礎、強化競爭優勢的重要時機。隨著市場快速增長，投資人參與度創新高，累計開戶人數從2022年7月底1,229萬人，目前已突破1,300萬人，占比超過全台總人口數55%；日均成交值也從108年的1,200億元突破至今年的4,200億元，顯著增長。

為持續壯大台灣資本市場，證交所持續與國際公司治理制度接軌，關注全球永續議題，致力於提升台灣上市公司的投資價值；同時，合力臺灣指數公司（TIP），由 TIP建立 ESG 資料庫，累積 ESG 議合專業能力，並建置 IR 議合服務平台，提供上市櫃公司與投資人議合的媒合及介接服務，以加強與利害關係人的溝通。

截至10月底，台股市值達73兆元，而全球最新排名資料顯示上升至第12位，穩步邁向全球市值前十大。

林修銘更進一步提到台灣是AI技術崛起的重要受惠者，台灣發展電子產業有悠久的歷史，是許多重要科技產品與半導體的主要生產基地，對全球經濟的穩定與發展產生關鍵作用。尤其在新冠疫情之後，全球供應鏈重組，更突顯台股的產業角色與投資價值，這也是臺灣證券交易所與其他國際交易所競爭的主要優勢之一。

惟為了分散產業過於集中之風險，證交所積極打造多元產業聚落，2021年設立「臺灣創新板」，引導投資人重視企業的未來成長性與發展性，協助具前瞻性、創新性及市場性的新興產業盡早進入資本市場。2023年除新增上市公司產業類別外，亦推出強化生技產業發展策略，並由指數公司發布新經濟指數，期望透過台灣固有科技產業優勢，結合「生技醫療」、「數位雲端」及「綠能環保」等新興產業，都能有更好的發展，成為未來台灣的重要產業。

此外，針對我國金管會所提出六年三階段「留財、引資」計畫，希望達成「兩年有感、四年有變、六年有成」。林修銘指出，證交所正與主管機關合作，推出包括主動式ETF、被動式多資產ETF、REITs及跨境ETF等新商品，加強市場產品多元化。其中跨境ETF正與日本合作，近期亦在香港推出以富時TWSE臺灣50指數所發行的ETF。

證交所也在研議公共建設證券化，並透過「Investment InfoHub」 提升資訊透明度。國際合作方面，證交所積極與亞太及新南向國家交易所拓展合作，同步深耕美國、歐洲及中東市場等，並致力於系統性地培養資產管理人才，進一步提升台灣在全球資本市場的地位。

這次Yahoo Finance Invest Asia 2024專訪林修銘，暢談臺灣證券交易所未來挑戰與優勢，並重申證交所將持續推動優質企業上市、健全交易機制、提升市場流動性和資訊透明度，以吸引外資和強化投資人對台股的信心，進而推動台灣資本市場成為亞洲資產管理領域中的重要角色。