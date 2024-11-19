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台股上漲302點 三大法人買超177億元
台股19日反彈大漲，收在22,848.80點，上漲302.26點，漲幅1.34%，成交量3,552億元，三大法人買超177.57億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超106.52億元，投信買超53.77億元，自營商買超（合計）17.28億元，其中自營商（自行買賣）買超35.10億元，自營商（避險）賣超17.82億元。
台積電（2330）收1,040元，漲幅1.46%，聯發科（2454）收1,285元，漲幅逾3%。
矽光子概念股上詮（3363）股價上演大反彈，攻上漲停板，收202元，聯亞（3081）也衝漲停，光聖（6442）漲幅逾9%。神達（3706）再創波段新高，收漲停73.2元，成交量超過18萬張。
貨櫃三雄大漲，長榮（2603）漲幅逾5%，收236元，創減資以來新高價位，陽明（2609）、萬海（2615）漲幅2~3%。
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