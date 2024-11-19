台股上漲302點 三大法人買超177億元

隨著數據中心的擴展和高效能伺服器的需求日益增長，BBU（備用電源組）的重要性正迅速提升。特別是在AI技術的推動下，高效能的伺服器需要可靠的電源保障，以防止數據損失和系統故障。

2024-11-19 12:42