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台積電領軍 台股強彈302.26點重回22800點

中央社／ 台北19日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股費城半導體指數勁揚，台股今天由台積電、聯發科及航運股領軍反彈，收盤指數大漲302.26點，重回22800點之上。

台股加權指數終場收在22848.8點，漲302.26點，漲幅1.34%，成交值新台幣3551.73億元。

台積電盤中最高上漲20元至1045元，但收在1040元，漲15元，漲幅1.46%，鴻海收203.5元，漲1元，漲幅0.49%；聯發科收1285元，漲45元，漲幅達3.63%。

貨櫃三雄前3季獲利佳，長榮收在最高236元，漲幅達5.12%，創下歷史新高價；陽明收74.7元，漲3.61%；萬海收93.3元，上揚2.64%。

金融指數上漲1.05%，元大金收33.85元，漲3.2%；台新金收17.45元，漲3.25%；新光金收11.6元，上揚1.31%。

營建股國建、國產、國揚分別上漲2.06%、0.54%、1.42%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股反彈對台股有激勵作用，費城半導體指數18日反彈1.14%，但近一週仍跌約5%，加上明天台指期結算，市場壓力仍在，能否真正脫離弱勢整理尚待觀察。

蔡明翰指出，電子股基本面佳，非電族群則在大盤震盪整理之際輪動，靜待輝達（NVIDIA）財報出爐，台股走勢才會較明朗。

台積電 台股

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