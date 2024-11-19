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買美股還全世界…投資選最強國家的股票嗎？ 達人：長期持有這18年來它勝出

聯合新聞網／ 理財館長
股市示意圖。(路透)
股市示意圖。(路透)

圖表分享：美國什麼時候落後世界

這則貼文，我是參考《魯爸的財富自由之路》的數據，魯爸寫了很多指數化投資的好文章，推薦大家看看！

先解釋一下數據...

今天圖表上的資料是指「每次持有10年」的比較！

換句話說圖表顯示1970年～1987年全世界配置勝過只配置美國，代表的並不是這18年美國的股票都輸給世界，而是「這18年來，不管你在哪一年買股票，只要你持有十年，那麼買全世界的股票都比只買美國還更好」

看完圖表你就會知道，雖然這十幾年來美國表現真的很好，但放遠歷史來看，美國其實也落後全世界很多次（美國五十幾年前就是世界最強國家了）

如果要加總起來，持有全世界勝出的次數甚至更高，即便把這幾年美國的好表現也加入，亦是如此。⁡

至於未來的報酬誰好誰壞？坦白說沒有人知道，但既然沒人知道，所以我推薦風險更低的選擇！

◎本文內容已獲 理財館長 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

報酬 指數 美國 財富 風險

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