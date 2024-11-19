盤中零股5秒撮合上線 永豐金證券提醒三要點

12月2日盤中零股交易撮合間隔時間縮短至5秒鐘，有望提升盤中零股市場流動性。永豐金證券分析用戶行為發現投資人常見三大問題，建議投資人參與盤中零股交易時，務必留心交易單位、整股與零股間價差、標的成交量三大要點。

另外，因應零股交易需求，大戶投APP提供零股功能，並設防呆機制，提升盤中零股交易的效率。

永豐金證券表示，投資人問題首推交易單位錯誤，陷入違約交割窘境，以市值占大盤比重約達36.83%的台積電為例，假設股民盤中原本預計以1,100元買入10股台積電，卻不慎將委託單位按成10張，完全成交則需準備至少高達1,100萬元的交割金額。為降低投資人的違約風險，永豐金證券大戶投APP特別設計「預估成交金額顯示」的防呆機制，以明顯的紅色方塊顯示預估的交易金額，讓投資人再次確認下單金額。

第二，整股和盤中零股交易制度不同，會出現同一檔標的整股跟零股成交價不同的現象，網路社群常見討論，零股成交價比較貴、整張改零股賣出更聰明等議題。大戶投APP的零股資訊頁中，提供「即時價差監測」功能，並以線圖方式呈現，一眼即可速覽當前整股和零股成交價的變化狀況，協助投資人精準進行零股交易。

第三，交易盤中零股須注意個股的流動性，避免想買買不到、想賣賣不掉的情況，永豐金證券表示，大戶投APP的零股下單介面，提供目前盤中零股的最佳五檔成交狀況，投資人無須再同時使用多設備或切換資訊視窗，更快速方便的買賣零股。

永豐金證券提醒，盤中零股交易只能透過電子下單，下單方式只能用當日盤中有效限價單委託，不能進行融資融券，不可當沖。