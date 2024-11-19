台股上漲302點收22,848點 重返5日線

台股19日開高走高，終場收22,848.8點，上漲302.26點、漲幅1.34%，重返5日均線，成交金額3,351.7億元。櫃買指數收256.29點，上漲1.79%。台積電（2330）上漲15元，收1,040元，上漲1.46%。

強勢類股方面，包括電機機械，其中高力（8996）、大量（3167）等皆衝上漲停；航運、電器電纜等傳產也有亮眼表現，另外科技股部分，半導體、電子通路、資訊服務等也有不錯的表現。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：神達（3706）、金寶（2312）、鴻準（2354）、陽明海運（2609）、華航（2610）、鴻海（2317）、第一金（2892）、長榮（2603）、矽瑪（3511）、聯電（2303）、長榮航（2618）、寶成（9904）、緯創（3231）等表現強勢。

而量大弱勢的則有：錸德（2349）、玉山金（2884）、群創（3481）、中信金（2891）、仁寶（2324）、永豐金（2890）。

法人表示，由於美國經濟數據表現優於預期，市場對美國Fed降息預期降溫，加上川普慶祝行情逐漸鈍化，使得科技股承壓，故短線上不易有大漲行情。本周市場聚焦美股20日盤後輝達公布之財報與展望，若財報與展望優於預期，將有利於台股年底做帳行情。

另一方面，由於目前外資期貨空單居高不下，本周三期貨結算前預期指數震盪仍大，重點觀察外資期貨空單之變化。操作上建議勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。方向上則以台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群為主。