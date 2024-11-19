三星業績下滑...台灣記憶體「慘業」！專家分析「南亞科、旺宏、華邦電」：基本面很重要

【文．玩股華安】

在全球半導體市場中，記憶體晶片的需求和價格已經遭遇了極大的壓力。

2023年，作為業界龍頭的三星電子遭受了重大的業績下滑，其獲利較去年同期驟減近八成，為業界敲響了警鐘。

一、三星電子的業績困境：三星電子2023年第三季度的業績預測顯示，公司營業利益可能會降至2.1兆韓圓，同比下降78.7%，顯示出半導體業的衰退對其造成了巨大的影響。

此外三星的晶片部門由於智能手機和個人電腦等終端產品需求疲弱，導致記憶體晶片價格大幅下跌。

二、記憶體產量調整策略：面對需求的不振和價格的下跌，三星在2023年多次減產記憶體晶片，且在2024年停產DDR3。

分析師原本期待隨著減產效應的顯現和市場需求的回暖，台廠記憶體可望受惠，但實際情況並未使台廠記憶體好轉太多，南亞科、旺宏本業仍處於虧損狀態，但股價仍隨著每次記憶體宣布減產或停產新聞而出現短期拉抬。

三、台灣記憶體製造商的困境：隨著中國記憶體晶片產能的大幅增加，全球記憶體市場面臨了前所未有的供應壓力。

中國製造商，如長鑫存儲科技（ChangXin Memory Technologies, CXMT），不僅快速擴充其DRAM生產線，其全球市場份額也在急速攀升。這種擴張導致記憶體晶片價格持續下降，從而壓縮了全球記憶體晶片製造商的利潤空間。

對台灣的記憶體製造商來說，這一趨勢尤為不利。

南亞科、旺宏和華邦電，本已在全球記憶體價格下滑的環境中苦苦掙扎，中國市場的快速擴充更是加劇了他們的虧損困境。隨著價格的進一步下跌，台灣廠商也面臨著極大的挑戰，南亞科今年股價也已呈現腰斬。

記憶體族群近年的現象

市場行為：投資者通常會在出現看似利好的新聞時迅速進場，希望抓住短期行情。這種行為往往是基於對即時新聞的反應，而非基於對公司基本面的深入了解。

結果往往是，這些股票在短暫的漲勢後又迅速回落，因為市場情緒的驅動力短暫且易變，不能支持長期的股價上漲。

財報影響：投資者也喜歡在記憶體公司公布財報稍有改善的跡象時進行投資。這可能是因為市場對任何正面消息都非常敏感，尤其是在業績不佳的時期。

然而這種策略風險很高，因為即使是小幅度的財報改善也可能不足以扭轉公司的整體虧損狀態，且這種改善往往無法持續。

散戶投資者的影響：散戶投資者在記憶體股票中通常持有相對較高的股份比例。

散戶的行為往往更加情緒化和反應迅速，這可能導致股價波動性增大。當市場出現負面消息或整體市場環境惡化時，這些股票可能會遭受較大的賣壓。

整體而言，這些因素反映了台灣記憶體族群股票的市場環境及其面臨的挑戰。

投資者在考慮投資這些股票時，應仔細評估市場趨勢、公司基本面和業績前景，而非追隨新聞利多進場布局，鑑於記憶體產業屬於一個發展成熟的行業，公司財報的好、壞對於投資決策來說格外重要。

應仔細分析這些財務報告，以判斷公司的真實經營狀況和潛在增長能力，且遵守技術型態的操作，在想追記憶體利多新聞的同時，也須嚴守停損點，免得在記憶體「慘業」受到打擊。

＊＊＊本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。＊＊＊

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：記憶體狂破底，記憶體慘業再現！南亞科、旺宏、華邦電通通逃不掉！