輝達GB200超級AI概念股來了！專家點名「AES-KY、光寶科、全漢」等5檔潛力飆股

【文．玩股華安】

隨著數據中心的擴展和高效能伺服器的需求日益增長，BBU（備用電源組）的重要性正迅速提升。特別是在AI技術的推動下，高效能的伺服器需要可靠的電源保障，以防止數據損失和系統故障。

近期隨著NVIDIA GB200超級AI伺服器宣布將BBU作為標配，相關的台灣電池模組和電源管理公司如AES-KY、順達、全漢、光寶科及新盛力的市場前景變得更加看好。

概念股近期分析

AES-KY（6781）：作為新普集團的一員，AES-KY專注於高效能BBU解決方案的開發與生產。隨著輝達將BBU納入其AI伺服器的標準配置，AES-KY也打入輝達供應鏈，市場需求急劇增加，最近股價因連續漲停板而受到廣泛關注。

其前三季EPS達到16.9元，市場開始期待AES-KY再度回到千金股的行列，若股價出現回檔，建議逢回布局。

順達（3211）：順達憑借其在BBU產品線的多元化和創新，已經開始從AI資料中心的建設中受益，預計其非IT業務的佔比將從15%增加到20-30%。

順達的BBU業務不僅量增，其平均銷售價格（ASP）也有所提升，使得公司在行業中的競爭地位更加鞏固，然而近期靠著融資大增推升股價，短線須留意追高風險。

全漢（3015）：全漢作為電源供應解決方案提供商，其穩定的技術基礎和廣泛的產品線使其能夠應對市場的快速變化，值得留意的是投信近期持續買進，是值得留意的投信作帳標的。

新盛力（4931）：新盛力在BBU市場的布局較早，其BBU業務佔比達到25-30%，僅次於其手工具機鋰電池業務。

隨著其業績在今年顯著提升，前三季獲利超過去年全年，雖近期大漲，但籌碼方面出現資券同步大增，今日再度強鎖漲停，須留意短期容易出現較大震盪。

光寶科（2301）：作為台灣重要的電子製造服務提供者，高效鋰電備用電源 (BBU) 提供了強大的電源備份系統，搭配智能電源管理軟體。

隨著市場對於更穩定電源解決方案的需求增加，可說是近期仍沒什麼漲到的「潛力股」，且投信也持續買超中。

隨著數據中心對於BBU需求的日益增加，AES-KY、順達、全漢、新盛力和光寶科都表現出了強勁的市場潛力。

然而這些股票中有些近期是靠著主力大力推升股價，有些則是靠著法人進場布局，如未追到主力推升時的前1~2根漲停，個人建議就不會冒著太大風險進場布局，反倒可以選擇尚未漲到的潛力股逢低進場布局。

＊＊＊本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。＊＊＊

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：BBU備用電源熱潮席捲！AES-KY、順達、全漢、新盛力、光寶科，投資潛力分析！