快訊

陳鑒做詐騙集團！余天揭「女婿驚人家世背景」 心疼孫子們無人照顧

嚇！大學生用聊天機器人Gemini做功課被回「Please die」 Google回應了

聽說台灣很落後！英國母女不信 來台大讚一事：每天都被驚豔

輝達GB200超級AI概念股來了！專家點名「AES-KY、光寶科、全漢」等5檔潛力飆股

聯合新聞網／ 玩股網
輝達GB200超級AI伺服器宣布將BBU作為標配。示意圖／路透社
輝達GB200超級AI伺服器宣布將BBU作為標配。示意圖／路透社

【文．玩股華安】

隨著數據中心的擴展和高效能伺服器的需求日益增長，BBU（備用電源組）的重要性正迅速提升。特別是在AI技術的推動下，高效能的伺服器需要可靠的電源保障，以防止數據損失和系統故障。

近期隨著NVIDIA GB200超級AI伺服器宣布將BBU作為標配，相關的台灣電池模組和電源管理公司如AES-KY、順達、全漢、光寶科及新盛力的市場前景變得更加看好。

概念股近期分析

AES-KY（6781）：作為新普集團的一員，AES-KY專注於高效能BBU解決方案的開發與生產。隨著輝達將BBU納入其AI伺服器的標準配置，AES-KY也打入輝達供應鏈，市場需求急劇增加，最近股價因連續漲停板而受到廣泛關注。

其前三季EPS達到16.9元，市場開始期待AES-KY再度回到千金股的行列，若股價出現回檔，建議逢回布局。

順達（3211）：順達憑借其在BBU產品線的多元化和創新，已經開始從AI資料中心的建設中受益，預計其非IT業務的佔比將從15%增加到20-30%。

順達的BBU業務不僅量增，其平均銷售價格（ASP）也有所提升，使得公司在行業中的競爭地位更加鞏固，然而近期靠著融資大增推升股價，短線須留意追高風險。

全漢（3015）：全漢作為電源供應解決方案提供商，其穩定的技術基礎和廣泛的產品線使其能夠應對市場的快速變化，值得留意的是投信近期持續買進，是值得留意的投信作帳標的。

新盛力（4931）：新盛力在BBU市場的布局較早，其BBU業務佔比達到25-30%，僅次於其手工具機鋰電池業務。

隨著其業績在今年顯著提升，前三季獲利超過去年全年，雖近期大漲，但籌碼方面出現資券同步大增，今日再度強鎖漲停，須留意短期容易出現較大震盪。

光寶科（2301）：作為台灣重要的電子製造服務提供者，高效鋰電備用電源 (BBU) 提供了強大的電源備份系統，搭配智能電源管理軟體。

隨著市場對於更穩定電源解決方案的需求增加，可說是近期仍沒什麼漲到的「潛力股」，且投信也持續買超中。

隨著數據中心對於BBU需求的日益增加，AES-KY、順達、全漢、新盛力和光寶科都表現出了強勁的市場潛力。

然而這些股票中有些近期是靠著主力大力推升股價，有些則是靠著法人進場布局，如未追到主力推升時的前1~2根漲停，個人建議就不會冒著太大風險進場布局，反倒可以選擇尚未漲到的潛力股逢低進場布局。

＊＊＊本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。＊＊＊

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：BBU備用電源熱潮席捲！AES-KY、順達、全漢、新盛力、光寶科，投資潛力分析！

AES-KY AI GB200 NVIDIA 光寶科 輝達

玩股網

追蹤

延伸閱讀

美股漲幅驚人！小車首推4檔ETF「00646、0662、00757、00916」：雖高報酬但風險也大

00878、0056、00919...熱門高股息能「不降息」？稀飯「看淨值」：底氣足、維持不難

金融股定期定額王竟是兆豐金（2886）？專家3分析「官控配息大方」：低波動適合存股

00940更換成分股...長虹（5534）遭剔！達人「跌價是好事」：趁機撿便宜

相關新聞

三星業績下滑...台灣記憶體「慘業」！專家分析「南亞科、旺宏、華邦電」：散戶應嚴守停損

在全球半導體市場中，記憶體晶片的需求和價格已經遭遇了極大的壓力。2023年，作為業界龍頭的三星電子遭受了重大的業績下滑，其獲利較去年同期驟減近八成，為業界敲響了警鐘。

輝達GB200超級AI概念股來了！專家點名「AES-KY、光寶科、全漢」等5檔潛力飆股

隨著數據中心的擴展和高效能伺服器的需求日益增長，BBU（備用電源組）的重要性正迅速提升。特別是在AI技術的推動下，高效能的伺服器需要可靠的電源保障，以防止數據損失和系統故障。

台股還是要靠台積電（2330）！ 直雲：川普上任錢更容易回到美國…能配置00757

台股最後還是要靠台積電，今天台股稍作回穩。

台股六天跌逾千點 後市看美股表現與輝達財報

台股昨（18）日受外資賣超107億元，加上市場觀望輝達（NVIDIA）財報之際，又傳出GB200伺服器過熱傳言衝擊，科技...

台股開盤上漲68點 台積電開高5元

台股19日開盤指數為22,614.74點，上漲68.2點。台積電（2330）開盤價為1,030元，上漲5元。

就市論勢／散熱、低基期 IP 前景亮

美聯準會降息預期降溫，川普慶祝行情鈍化，台股加權股價指數，目前回到季線位置作量縮整理，大盤相對美股受到川普交易熱絡影響，台股相對面臨川普利空逆風干擾，另外，日前美國聯準會（Fed）主席鮑爾表明未來Fed不會急於降息，市場解讀2025年美降息路徑，可能受到川普政策新路線影響，台股短期盤勢維持震盪橫盤整理格局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。