台股還是要靠台積電（2330）！ 直雲：川普上任錢更容易回到美國…能配置00757
台股最後還是要靠台積電（2330），今天台股稍作回穩。
今天的大型AI股沒有什麼表現，表示AI大型股還是滿弱的，畢竟我之前發文說過毛利率掉是一大利空...
今天主要還是靠台積電穩盤，最近的盤勢因為禮拜三還有結算壓力，所以我認為如果大盤有回跌就慢慢加碼，主要還是要等禮拜三NIVIDIA的財報公布。
最近的盤勢有點震盪，不過沒有發生什麼大事，所以現在沒有墮入空方的理由，但是川普上任一定會讓錢更容易回到美國，所以可以台股買的到的美股ETF像是00757增加靈活配置。
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