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川普「大禮包」來了！特斯拉概念股大漲 三檔衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國總統當選人川普傳出要將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，並制定聯邦法規架構，推動未來自駕車普及化，特斯拉18日大漲逾5%，台股中的特斯拉概念起也齊揚，佳和（1449）、同致（3552）、高力（8996）盤中漲停，乙盛-KY（5243）大漲逾8%，宣德（5457）、亞光（3019）、貿聯-KY（3665）上漲逾5%。

彭博資訊報導，川普的交接團隊成員計畫制定一套全自動駕駛車輛的聯邦法規架構，做為運輸部優先施政重點。運輸部可透過國家公路交通安全管理局（NHTSA）發布規則，讓自駕車更容易上路，目前NHTSA有條件允許製造商每年部署2,500輛自駕車，但立法推動放寬到10萬輛的努力始終無法過關。

美國聯邦相關規定對特斯拉這類計畫大規模部署自駕車的業者形成一大障礙，若新規範允許無人控制車輛上路，特斯拉執行長馬斯克無疑將直接受惠。

特斯拉股價周一大漲5.6%，收在338.74美元，表現遠優於標普500指數的小漲0.4%。

台股中的特斯拉概念股也跟進大漲，其中高力、佳和、同致盤中漲停，高力出量大漲至342.5元。乙盛-KY大漲逾7%，貿聯-KY上漲逾6%，亞光也有超過5%的漲幅。

同致產品包括倒車雷達、車載影像系統、多功能顯示後視鏡系統、車輛防盜器、車門鎖作動系統、無線胎壓偵測系統TPMS、汽車綜合控制模組（BCM）等，未來車用ADAS與自動駕駛商機趨勢向上，同致持續創新與進行產品升級，以滿足市場較高ADAS水準的需求。

而貿聯總部在美國，符合川普「美國優先」的政策，並在美國、加拿大、墨西哥、大馬、歐洲等地都有工廠，在北美、歐洲、東南亞與東亞等四個區域都可以生產製造，避開地緣政治干擾。同時貿聯在特斯拉電動車發跡初期即展開合作，有根深蒂固的好關係，近期也切入AI應用，預料將是特斯拉後續「最照顧」的台灣夥伴。

特斯拉 美國

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