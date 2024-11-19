台股開盤上漲68點 台積電開高5元

台股19日開盤指數為22,614.74點，上漲68.2點。台積電（2330）開盤價為1,030元，上漲5元。

群益投顧表示，周一電子為主的中小股跌勢頗重，折射資金風險趨避心態持續升溫。從集中市場資金拉抬低基期原物料股，也可嗅出相關氛圍。擇強應對之外，應嚴守技術面應對。

操作題材可留意：

1.BBU概念股─傳輝達GB200伺服器將BBU從選配變標配，據估計，一個GB200機櫃需要140kWh的BBU，而明年GB200出貨量至少超過5萬櫃，BBU商機可期。美系外資近期出具報告，預期輝達GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），2025年將產生逾50億新市場機會。

2.摺疊機概念股─市場矚目的華為Mate 70即將發布，對摺疊機概念股形成題材挹注。華為三折機軸承的台廠富世達（6805）5-10月股價呈震盪攀高，股價基期有偏高之虞，估計股價自今年4月見高回檔的兆利（3548）與自6月從高檔回落的新日興（3376），短線可望因基期優勢相對強勢。

18日（周一）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,389.6點，下跌55.39點、跌幅0.13%；S&P500指數上漲0.39%；那斯達克指數上漲0.6%；費半指數上漲1.14%。台積電ADR漲0.79%，收在187.48美元，較台北交易溢價19%。

輝達（NVIDIA）下跌1.3%，此前有報導說輝達最新GB200 AI伺服器出現機架過熱問題，部分客戶擔心拖累出貨時程。美國總統當選人川普傳計畫將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，制定聯邦法規架構，特斯拉應聲大漲5.6%。美國公債殖利率小幅走低，10年期公債殖利率收盤報4.413%。

三大法人周一集中市場合計賣超196.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超107億元，投信買超31.7億元，自營商（自行買賣）賣超17.9億元，自營商（避險）賣超103.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加826口至18,549口，外資淨空單增加1,399口至46,583口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加625口至23,463口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.86下降至0.85。VIX指數上升1.7至25.86。外資台指期買權淨金額0.18億元 ; 賣權淨金額0.41億元。整體選擇權籌碼面偏空。