大選後慶祝行情降溫 美股與全球股市同步回落

美國10月消費者與生產者物價指數顯示通膨降速趨勢有所停滯，聯準會主席鮑爾等決策官員釋出不急於降息的表態，推升美國公債殖利率與美元匯價同步攀升，川普勝選後金融市場的激昂情緒有所降溫，美股與全球股市同步回落，不過就資金流向而言，過去一週整體股票型ETF仍再獲528.55億美元大額資金淨流入，但資金集中流入美股，美國市場獲524.75億美元大額資金淨流入，反觀中國、亞洲、歐洲、日本與拉美分別遭到76.47億、71.61億、13.25億、4.55億與1.73億美元資金淨流出。依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為金融、工業、保健；淨流出金額最高的產業為公用事業，其次為間接不動產與原物料。

富蘭克林證券投顧表示，歷經先前一週川普勝選引發美股亮麗漲勢後，市場情緒回歸理性並回歸基本面，受到美國通膨降速不如預期及聯準會官員鷹派言論影響，投資人也重新調整對聯準會政策路徑的預估。整體而言，迎接「川普2.0」且共和黨完全執政，預期川普政府在推動減稅、放鬆監管等親商政策上將面臨較小阻力，有利於美國經濟及股市表現，儘管川普人事布局對個別產業及股市影響不一，預期美股短線震盪無礙中長線多頭格局，美國以外市場相對承壓。建議現階段以美國資產為主，除了AI引領科技產業型基金穩居主流之外，股市操作建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，核心配置建議首選美國平衡型及中天期美國複合債券型基金，搭配美國非投資等級債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，目前市場預期2025年底前聯準會將再降息100個基本點至3.75%，這與3個月前預期降至2.75%有極大差距，除了美國經濟表現強勁，總統大選的變化也是重要因素，因為競選政見偏向潛在刺激通膨，或可能推高赤字，接下來更需緊盯經濟數據與市場信心面的變化。今年上半年之前的18個月，美股漲勢主要貢獻來自所謂美股七雄，其市值佔比高達大盤的50%，若以等權重指數來看，表現落後許多，所幸下半年來，市場表現廣度已顯著改善，因此創造了更多投資機會，包括能源、公用事業、原物料及金融與工業等都對美股大盤表現帶來貢獻。